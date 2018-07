Dvoch Slovákov obvinili zo znásilnenia v Česku: Nechutnosti v Prahe

Dvaja Slováci sú obvinení zo znásilnenia ženy v Prahe. Podľa českej polície posilnení alkoholom sa v noci na nedeľu dostali do bytu ženy a donútili ju k rôznym sexuálnym praktikám.

O otrasnom čine informujú českí policajti na svojej internetovej stránke Týdeník policie. Znásilnenie sa malo udiať v pražskej mestskej časti Motole. Po znásilnení obidvaja muži odišli z bytu ženy, akoby sa nič nestalo. Žena bola natoľko otrasená, že polícii čin oznámila až po 12 hodinách. Prečo útočníkom otvorila dvere, to neuviedla. „Za pár hodín získali policajti prvé poznatky o totožnosti mužov. Išlo o dvoch po slovensky hovoriacich mužov, z ktorých jeden žije dlhodobo v Česku a druhý prišiel za svojím kamarátom na víkend,“ uviedol hovorca českej polície Tomáš Hulan.

Českí kriminalisti pri pátraní po podozrivých spolupracovali aj so slovenskými kolegami, ktorí im pomohli stotožniť druhého muža. Jedného z dvojice, ktorý žije v Prahe, zadržali opitého v časti Smíchov. Druhý už sedel vo vlaku na Slovensko. Polícia preto začala spolupracovať so železničiarmi. Nakoniec sa muža podarilo zatknúť vo vlaku v Břeclavi. Hľadaný podozrivý muž sa vo vlaku skrýval medzi cestujúcimi, no polícia ho zadržala. Obaja zatknutí majú 38 rokov a približne 6 hodín od oznámenia násilného činu skončili v cele. Vyšetrovateľ oboch obvinil zo znásilnenia, za čo im v prípade dokázania viny hrozí trest až 10 rokov väzenia.