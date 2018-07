Trnava zúročila poľské skúsenosti, pre Látala je ale stále favorit Legia

Tréner Radoslav Látal aj piati futbalisti FC Spartak Trnava mali pred utorňajším úvodným stretnutím druhého predkola Ligy majstrov na štadióne Legie Varšava skúsenosti z Poľska.

Zúročili ich a úradujúci fortunaligový šampión si pred budúcotýždňovou domácou odvetou (utorok 31. júla, 20.30 h) vypracoval veľmi sľubnú východiskovú pozíciu po víťazstve 2:0.

V Poľsku pôsobili trnavský kapitán Boris Godál, Erik Grendel, Anton Sloboda, ktorí nastúpili v základnej zostave, náhradný brankár Dobrivoj Rusov i striedajúci hráč Ján Vlasko. Grendel a Vlasko sa gólmi postarali o prekvapujúci výsledok na úkor poľského favorita.

"Samozrejme, máme radosť," spokojne konštatoval Látal. "Výsledok nás teší, sme s ním spokojní. Začiatok zápasu sme zvládli veľmi dobre. Mali sme dve možnosti, potom sme strelili gól. V ďalšom priebehu prvého polčasu nás Legia zatlačila, ale myslím si, že sme v defenzíve pracovali, ako sme si povedali - na sto percent. Nepúšťali sme ich do vážnejších príležitostí, nejaké náznaky tam boli po štandardných situáciách, no tie sme zvládli dobre. Na konci prišla krásna situácia s gólom v podaní Jána Vlaska. Vyberali sme najmä zostavu so skúsenými hráčmi a futbalistami, ktorí hrali v Poľsku. Vsadili sme na skúsenosť, viacero hráčov malo motiváciu predviesť sa, splnili to do bodky," povedal bývalý kouč Piastu Glivice.

Jeho súčasní zverenci ideálnym spôsobom odčinili zaváhanie z prvého kola Fortuna ligy, v ktorom odštartovali obhajobu slovenského titulu prehrou 0:1 na ihrisku FK Senica: "Od Senice som nespal, musím tentoraz chalanov pochváliť. Uvedomujeme si však, že sme iba v polovici, nič nie je rozhodnuté. Ešte na nás čaká ťažká robota, pretože Legiu stále považujem za favorita. Poznáme jej silu, u nás to bude náročný duel. Som rád, že sme takýmto výkonom mohli pozvať fanúšikov. Verím, že bude plný štadión a spoločne s nami si užijú zápas." Trnavčania predtým privítajú v sobotu v najvyššej domácej súťaži FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

Je otázne, či náprotivkom Látala aj v odvete bude chorvátsky tréner Dean Klafurič. Ten čelí tlaku po nevydarenom vstupe do novej sezóny. Varšavčania prehrali s Arkou Gdyňa v súboji o poľský Superpohár 2:3, Zaglebiu Lubin podľahli doma na úvod ligového ročníka 1:3. V utorok utrpeli ďalší neúspech na vlastnej pôde.

"Pracujem, ako keby som tu mal zostať sto rokov, no viem, aký je futbal. Mnohých hráčov vrátane kľúčových Carlitosa, Kanteho, Szymanského či Malaza chytil vírus, niektorí vracali a mali horúčku. Preto nám na trávniku chýbali energia a agresivita, v osobných súbojoch sme boli neskoro. Nechcem však hľadať výhovorky, nemám to v povahe, ale treba to vysvetliť. Som hrdý, že napriek tomu odovzdali maximum. Gratulujem Spartaku, ale my sme naďalej lepší tím. Verím, že je v našich silách zvíťaziť v Trnave o tri góly," povedal Klafurič pre przegladsportowy.pl.

Víťaz dvojzápasu narazí v 3. predkole LM na postupujúceho z dvojice Crvena Zvezda Belehrad - FK Suduva Marijampole (prvý zápas 3:0). Na neúspešného čaká 3. predkolo Európskej ligy proti postupujúcemu z dua F91 Dudelange - KF Drita.