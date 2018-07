Párik zo Slovenska jazdí po svete na dodávke: Chlapi, uvidíte fotku č. 6, hneď by ste s Tomášom menili

Milujú cestovanie a dobrodružstvo, preto cestujú dodávkou, ktorá im slúži aj ako pojazdné ubytovanie.

Z posledného road tripu po Portugalsku sa vrátili začiatkom júna, pričom za 28 dní prešli 8 800 kilometrov. Patrícia Kupcová (27) a Tomáš Bartoš (32), ktorí pochádzajú z obce neďaleko Novej Bane, sú nadšení cestovatelia. Pár, ktorý miluje slobodu a vďaka svojej dodávke zažíva vzrušujúce momenty na cestách.

Ako ste odštartovali tento dobrodružný život?

Náš prvý road trip bol v roku 2015 a tam to všetko začalo. Vtedy sme sa na 40-ročnej Lade 2102 vybrali precestovať Taliansko a Sicíliu. Bolo to vtipné, lebo nám všetci tvrdili, že sa nedostaneme ani do Bratislavy, keďže auto sme kúpili ako nepojazdné za 300 eur. Dodnes spomínam ako bolo v inzeráte uvedené, že po spojazdnení bude auto vhodné na ryby alebo krátke trasy. Nakoniec sme na ňom spravili 5 800 km po Taliansku a o rok na to ďalších 2 600 km naprieč Poľskom. Síce sme pri prípravách pred cestou strávili veľa času, ale auto si s pribúdajúcimi kilometrami získalo našu dôveru a vždy nás doviezlo šťastne domov.

Po týchto dvoch tripoch sme zhodnotili, že tento štýl dobrodružstva nás stále láka, ale pre vyšší komfort na cestách potrebujeme väčšie auto. Po dlhom premýšľaní a čítaní inzerátov sme zvolili náš terajší bus, Volkswagen T3 (z roku 1986). Zrekonštruovali sme ho a naša prvá spoločná cesta viedla v roku 2017 do Grécka. Bez jedinej poruchy sme precestovali 4 900 km, spoznali pevninskú časť Grécka a dva z jeho ostrovov – Zakyntos a Santorini.

Začiatkom júna ste sa vrátili zo štvrtého roadtripu z Portugalska. Čo všetko ste videli za mesiac?

Na ceste sme strávili presne 28 dní a spravili sme 8 800 km. Prvú zastávku sme mali naplánovanú až v Španielsku, takže Rakúsko, Nemecko a Francúzsko sme sa snažili prejsť čo najrýchlejšie. V severnom Španielsku sme sa zastavili pri kostolíku San Juan de Gaztelugatxe, pri jazerách Covadonga v pohorí Picos de Europa, na pláži de las Catedrales sme sa chceli prejsť popod obrovské skalnaté oblúky v útese, čo nám, žiaľ, upršané počasie nedovolilo. Navštívili sme aj Santiago de Compostela a mys Cabo Fisterra, kam si pútnici do Santiaga predlžujú svoju púť a tu ju končia. Portugalsko sme si prešli po pobreží od Porta, cez Fatimu, Peniche, Sintru, najzápadnejším bodom Európy - Cabo da Rocca, hlavným mestom Lisabon až do dovolenkovej oblasti Algarve, kde sme strávili týždeň. Tu sme si užívali krásne počasie a jazdili sme od jednej nádhernej pláže k ďalšej. Potom sme si to namierili do španielskej Tarify, kde sa stretáva Stredozemné more s Atlantikom, navštívili sme opice na Gibraltári a druhým pobrežím polostrova sme sa začali vracať domov. Zastavili sme sa ešte v Granade, Valencii a Barcelone, no nemôžeme nespomenúť aj prírodné teplé pramene Termas de Santa Fee a Saladillo - najznámejšiu rúru s horúcou vodou v Španielsku.

Aký najlepší zážitok z tripu by ste vypichli?

Každý jeden deň bol plný dobrodružstva a zážitkov a takisto každé jedno navštívené miesto nám ponúklo niečo iné. Nedá sa porovnávať relax na pokojnej pláži Praia do Carvalho a výhľad z vysokých oblúkov z Playa de las Catedrales. V krásnych spomienkach určite zostane parkovanie na útese, večera s vínkom pri romantickom západe slnka či boj o sveter s opicou na Gibraltári. Nezabudnuteľné však je aj zaspávanie v našom buse pri zvuku oceánu a vĺn, ktoré narážajú na útes.

Veľa ľudí najmä zo zahraničia preferuje podobný spôsob spoznávania krajín ako vy. Čo vás inšpirovalo k cestovaniu dodávkou?

Najväčšou našou inšpiráciou je sloboda a kľud. Snažíme sa cestovať mimo hlavnej sezóny a vďaka tomu sa nám často stáva, že na miestach, ktoré sú počas sezóny preplnené ľuďmi, stojíme zrazu sami dvaja. To je to pravé čaro našich dovoleniek. Priznávame však, že na sociálnych sieťach sledujeme veľké množstvo cestovateľov a tí nás tiež motivujú ísť si ďalej za svojím snom. Avšak ešte väčšou motiváciou sú reálni cestovatelia, ktorých spoznávame počas tripu a navzájom si vymieňame cenné rady, skúsenosti a tipy na pekné miesta.

Na čo všetko vám dodávka na cestách slúži?

Predovšetkým na únik z priemerného života. :-) Vieme sa v nej pohodlne vyspať, uvariť si a za pekného počasia sa aj osprchovať. Každým tripom prichádzame na nové nápady, ktorými si bus vylepšiť, a tak vyraziť za novým dobrodružstvom opäť lepšie vybavený.

Zažili ste počas tripu nejaké komplikácie?

Najviac demotivujúcou chvíľou pre nás bolo zistenie, že nám v Sintre v Portugalsku vykradli auto. Nechali sme ho zaparkované na parkovisku plnom áut, takže nič podobné sme naozaj nečakali. V konečnom dôsledku sme však prišli o notebook a jeden vybitý mobil, čo nám nezabránilo pokračovať v ceste ďalej.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí sa chystajú na takýto roadtrip, na čo si majú dať pozor?

Aby mali dostatok času, nech si všetky krásne miesta môžu naplno vychutnať a prípadne aj časovú rezervu, ak by sa vyskytli nejaké komplikácie. Nesmú sa však báť, lebo každý problém má vždy riešenie, ale musia byť v istej miere aj ostražití. Ak to zdravie posádky a technický stav vozidla dovoľuje, nič nebráni tomu, aby sa vydali spoznávať svet takýmto dobrodružným spôsobom.

Mesiac ste boli nonstop spolu. Nemali ste ponorku?

K cestovaniu patria okrem krásnych zážitkov aj nepríjemnosti, to je jasné, no ak máte vedľa seba človeka, s ktorým vždy nájdete riešenie, tak by som to nazval skôr oporou, nie ponorkou.

Aký rozpočet je dobré mať v prípade týchto tripov?

Portugalsko so Španielskom nás vyšlo celkom na 1 836 eur s tým, že spoplatnené cesty sme väčšinou obchádzali a varili sme si prevažne sami v buse. V Grécku sme strávili 18 dní a minuli 1 728 eur, no každý deň sme obedovali v reštauráciách a ochutnávali miestne jedlá. Je to všetko o prioritách a čase.

Kam by ste radi ešte vycestovali?

Svet je veľký a možností veľmi veľa, no aktuálne nás láka Maroko alebo Mongolsko. Všetky top momenty zverejňujeme na svojej FB stránke Kade Tade Všade aj na Instagrame vanlife_slovakia.