Žena podstúpila nelegálnu procedúru na omladenie: Bolestivé následky až do konca života

Žije v neustálej bolesti, len aby vyzerala dobre. Nad správaním tejto ženy budete krútiť hlavou.

Štyridsaťtriročná matka Aimi Veness minula na plastické operácia už viac ako 100 000 libier a neplánuje s tým skončiť. Angličanka zo St Leonards-on-Sea si priznala, že jej závislosť ju môže aj zabiť, no jedným dychom dodala, že aspoň bude vyzerať v rakve dobre.

Ako píše The Sun, Aimi si pravidelne necháva pichať botox, podstúpila plastiku nosa (3500 libier) a operáciu očných viečok (4000 libier). Dokonca podstúpila aj nelegálny zákrok s hormonálnymi injekciami, aby jej pokožka vyzerala mladšie. Ten u nej vyvolal fibromyalgiu, ktorá jej spôsobuje neustálu bolesť svalov. Napriek všetkému je presvedčená, že to stojí za to. "Radšej znesiem všetku tú bolesť, aby som vyzerala skvele. Aspoň budem vyzerať dobre v rakve" povedala.

Aimi začala so zákrokmi už keď mala 25 rokov a pracovala ako tanečnica. Prvú väčšiu operáciu podstúpila o rok neskôr, nechala si zväčšiť prsia na veľkosť DD. Po oslave 40. narodenín začala strácať sebavedomie a uvedomila si, že starne. To ju doviedlo k nelegálnemu zákroku s hormónmi, ktoré sa dajú zohnať v Spojenom kráľovstve len na čiernom trhu. Ženu neodradilo ani zistenie, že môžu spôsobovať rakovinu. "V dnešnej dobe spôsobuje rakovinu všetko a ja chodím celý život do solária a nezabilo ma to."

Procedúra zabrala a jej koža naozaj vyzerala mladšia, dokonca sa jej zrýchlil metabolizmus a schudla. Po roku však navštívila lekára, ktorý jej diagnostikoval fibromyalgiu, ktorá jej spôsobuje bolesť celého tela. Aimi ani to neodradilo a v decembri minulého roka odletela do Turecka, aby si nechala zväčšiť pozadie. Zoznam jej procedúr tým však ešte neskončil. Aimi si plánuje kúpiť nové zuby, vymeniť prsné implantáty a do 50-tky chce podstúpiť aj lifting tváre.

Ironické je, že svoju 21-ročnému synovu Harrymu nechce dovoliť ani tetovanie. Jediná vec, ktorá ženu znepokojuje je, že zákroky ju natoľko zmenili, že už sa so synom vôbec nepodobajú.