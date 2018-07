Trnava zvládla peklo a zvíťazila: Prekvapenie na pôde Legie

Futbalisti FC Spartak Trnava uspeli v utorňajšom úvodnom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov na štadióne Legie Varšava 2:0.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Erik Grendel poslal úradujúceho slovenského šampióna v 16. minúte do vedenia, ktoré striedajúci Ján Vlasko zdvojnásobil v nadstavenom čase. Domácu odvetu zohrajú zverenci Radoslava Látala o týždeň 31. júla od 20.30 h.

Víťaz dvojzápasu narazí v 3. predkole LM na postupujúceho z dvojice Crvena Zvezda Belehrad - FK Suduva Marijampole (prvý zápas 3:0). Na neúspešného čaká 3. predkolo Európskej ligy proti postupujúcemu z dua F91 Dudelange - KF Drita.



úvodný zápas 2. predkola LM 2018/2019:

Legia Varšava - FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)

Góly: 16. Grendel, 90.+3 Vlasko. ŽK: Kante, Phillips, Vešovič - Egho, Greššák, Godál, Chudý, Miesenböck. Rozhodovali: Farkas - Kóbor, Szert (všetci Maď.)

Legia: Malarz - Astiz, Phillips (69. Hämäläinen), Hloušek - Szymanski (63. Radovič), Maczynski (17. Wieteska) - Vešovič, Cafu, Antolič - Carlitos, Kante

Spartak: Chudý - Tóth, Godál, Greššák - Kadlec, Sloboda (86. Hladík), Grendel (64. Miesenböck), Rada, Čonka - Jirka, Egho (90.+1 Vlasko)

Trnavčania vtrhli na favorizovaného protivníka nebojácne. Už v 3. minúte mal po Eghovom centri z ľavej strany obrovskú príležitosť Jirka, ale spálil ju. O štyri minúty neskôr vybojoval loptu Kadlec, ktorý odcentroval na Egha, jeho hlavičku zneškodnil fantastickým zákrokom domáci brankár Malarz. Legia sa v úvode prezentovala jedine rohovým kopom a hlavičkou Carlitosa nad brvno.Po takmer polhodine Čonka podcenil vysokú loptu na Vešoviča, črtajúcu sa možnosť Legie zrušil dôležitým zákrokom Godál. Najväčšie nebezpečenstvo hrozilo Trnave po štandardných situáciách. Egho si po obrannom zásahu takmer dal vlastný gól, následne po rohu hosťujúci brankár Chudý zlikvidoval hlavičku Astiza z bezprostrednej blízkosti. V nadstavenom čase prvého dejstva Jirka strelou takmer zaskočil Malarza.

Úlohou Spartaka po zmene strán bolo predovšetkým hájiť veľmi priaznivý stav na ihrisku súpera. Brankár Chudý nemal počas celého zápasu príliš veľa práce, zakročiť však musel po priamom kope Carlitosa. Ten sa spomedzi domácich snažil o vyrovnanie najaktívnejšie. Hosťom sa naskytla šanca na bleskový protiútok, no rozhodujúca Eghova prihrávka neprešla na Grendela. V 62. minúte sa Carlitos dostal do zakončenia v pokutovom území, ale prestrelil. Na opačnom konci sa obranca Tóth vybral na útočný výlet a jeho ďalekonosný pokus len tesne minul priestor troch žrdí. V 72. minúte opäť zahrozil Carlitos, po jeho prihrávke Tóth zabránil Kantemu v zakončení. Egho mohol v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času pridať druhý zásah Spartaka, v šestnástke sa preštrikoval cez obrancov a položil si aj brankára, namiesto prihrávky voľnému spoluhráčovi však zvolil strelu a netrafil bránku. Egha vystriedal v nadstavenom čase Vlasko a on sa o zdvojnásobenie náskoku postaral, keď si spracoval dlhú loptu a oblúčikom prekabátil Malarza.