Farmárka Máčeová nechce o otcovi svojho syna ani počuť: Rozhodla sa pre rázny krok

Vymazala ho zo života! Farmárka Nikola Máčeová (28), známa z reality show Farma, mala kedysi románik so známym šéfkuchárom Danielom Hrivňákom (31), z ktorého vzišiel synček Dylan.

Jedenapolročný chlapček ale hovorí „tato“ Nikolinmu snúbencovi Dušanovi (29), ktorý sa stal jeho otcom už aj oficiálne.

Máčeová sa začiatkom júla stala dvojnásobnou mamou, keď sa jej narodila dcérka Chantal, ktorú má so snúbencom Dušanom. Ten láskou zahŕňa aj Nikolinho syna Dylana, ktorého biologickým otcom je známy šéfkuchár Daniel Hrivňák. Ten však vzhľadom na nezáujem o vlastné dieťa nefiguruje ani v rodnom liste. V kolónke „otec“ však už po novom svieti meno Nikolinho snúbenca.

„Dušan malého berie ako svojho syna. On to sám navrhol, že chce byť napísaný ako jeho otec a stará sa o neho. Odkedy sme sa s Dušanom dali dokopy, malého sme učili, že to je jeho tato a on ho aj tak volá. Majú spolu pekný vzťah,“ prezradila Novému Času Nikola, ktorá dodala, že z formálnej stránky išlo o osvojenie. Farmárkin synček tak nosí priezvisko Balog a onedlho sa premenuje aj samotná Nikola. Snúbenci totiž plánujú svadbu, ktorá by sa mala konať v auguste.