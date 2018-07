Vulgárny útok herca na chodca má vážnu dohru: Kožku rieši polícia!

Na krku má mužov zákona! Hercovi Štefanovi Kožkovi (63) minulý piatok rupli nervy a verbálne i fyzicky zaútočil na neznámeho chodca.

Ten si tvár markizáckeho seriálu Horná Dolná nakrúcal v momente, keď sa so svojím vozidlom ocitol v protismere. Rozzúrený umelec, ktorý sa priečil byť hviezdou kompromitujúceho videa, následne použil slovník piatej cenovej, ale aj zovreté päste. Polícii sa Kožkovo vyčíňanie na ulici nepozdáva a v zákonoch mu za jeho škandalózne správanie našla príslušný paragraf!

Kožkovo správanie na videu, ktoré mnohí ľudia označili za chrapúnske, neprešlo bez povšimnutia ani u mužov zákona. Tí, rovnako ako celé Slovensko, videli na záberoch zúrivého herca v momente, keď s vulgarizmami na perách a šibrinkujúcimi dlaňami útočí na neznámeho chodca na ulici.

„Akým právom si ma fotíš, ty k***t? K***t vyj****ý! S tebou som ja husi pásol? Ja tu bývam dvadsať rokov,“ opakovane sa Kožka vyvŕšil na zaskočenom civilistovi, ktorý ho vystríhal pred porušením dopravných predpisov. Škandalóznu reakciu herca, ktorý na televíznej obrazovke srší vtipom a pohodou, však v skutočnom živote rozhodne nečakal. „Po upozornení chodcom, že ide autom v protismere, najskôr stiahol okno a počastoval ho nadávkami,“ napísal na YouTube podľa všetkého autor videa. Hliadka síce v piatok okolo 19.30 na mieste konflitku a upokojení vášní už nič nezaznamenala, ale karta sa obrátila v pondelok po zverejnení videa. „Na základe medializovaného videozáznamu bolo dňa 23. 7. 2018 na príslušnom útvare v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vo veci začaté objasňovanie priestupku podľa § 49, ods. 1, písm. d) zákona o priestupkoch,“ povedala včera Novému Času krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. „Ide o priestupok proti občianskeho spolunažívaniu. Toho sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi pokuta 99 eur," uviedol právnik Marek Benedik.

Kožka už pred dva a pol rokom po útoku nožom na manželku Zuzanu Skopálovú a nevlastnú dcéru Zuzanu čelil obvineniu z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. To neskôr zrušili. Hviezda Hornej Dolnej cez víkend obhajovala hurhaj na ulici svojským spôsobom. „Ponáhľal som sa domov, lebo som mal žalúdočné problémy, a vtedy ide o život. Človiečik mi skočil do cesty, skoro som ho zrazil a takmer som to vykonal za volantom,“ napísal nám Štefan. „Je mi ľúto, že sa zaoberáte takou banalitou a jedným, takmer pos...ým hercom,“ dodal Kožka, ktorý si môže zavariť u zamestnávateľa. „Na pána Kožku nebolo podané trestné oznámenie, jeho súkromie nebudeme ďalej komentovať,“ zopakoval šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.