Šmahel po rozvode a stopke v televízii: Kam až zájde? Ďalšie erotické fotky!

Erotika v močiari! Fitnesák Martin Šmahel (35) sa po stopke v markizáckej šou O 10 rokov mladší musel porúčať z televíznej obrazovky, čo mu podľa jeho slov vôbec nebolo po chuti.

Dychtivosť po hviezdnom prachu a mediálnej sláve mu, zdá sa, zostala, a tak nečudo, že okolo seba opäť víri hladinu. A to doslova! Kroky exmanžela moderátorky Miriam Kalisovej (33) totiž nedávno smerovali k vodnej ploche v Rakúsku, kde bez ostychu vytasil svoju mužskú pýchu. Zdá sa teda, že sexi Šmahel sa rozhodol staviť na zbrane najťažšieho kalibru, aby sa znova dostal na výslnie!

Do repertoára Šmahelových skúseností a zručností patrí aj verejná demonštrácia jeho vyšportovaného tela. To fitnesákovi neraz otvorilo dvere na obrazovku a prihralo pracovné príležitosti. Niet divu, že Martin svoje svaly, tehličky na bruchu a pohľad zvodcu opäť vytiahol do povedomia. Otec dcéry Mie, ktorú má s Miriam Kalisovou, siahol po tejto mužskej zbrani počas fotenia pri rakúskom jazere. „Bolo to fotené pre charitatívny kalendár,“ vysvetlil Šmahel, ktorého intímne partie boli pri prvých záberoch doslova utopené v močiari. Exmarkizák, ktorý vlani dostal stopku v šou O 10 rokov mladší, niesol vyhadzov z Markízy ťažko. Predsa len mu to sypalo do vrecka a jeho meno sa dostávalo do povedomia Slovákov. Šmahel bol odrazu stredobodom pozornosti, a to aj vďaka exmanželke Miriam Kalisovej, ktorá je dlhoročnou tvárou Markízy. Otázne je, aký názor má ona na nahé fotky svojho exmanžela. Pred otázkami a telefonátmi Nového Času, či jej to vzhľadom na ich dcérku neprekáža, včera strčila hlavu do piesku a k exmanželovým nahým počinom sa nevyjadrila. „Vychádzame dobre. Na kávičky rozhodne nechodíme, ale vieme sa dohodnúť, keď treba,“ priznala nedávno Mirka. Nie je však vylúčené, že na fotky naháča sa predsa len mrkla.

Prečo ide donaha?

Ženám, ktorým by zostalo pri pohľade na fotky horúco, poslal návod. „Keďže je teplo, treba sa schladiť. Ale ešte predtým vyleziem na strom,“ napísal Martin. Vyvolal tým lavínu komentárov, ktoré, hladiac jeho ego, nešetrili chválou. „Vieš, ako človeku spríjemniť deň hneď zrána,“ napísala jedna z fanúšičiek. Fitnesák naznačil, že záujem očakáva. „To tak býva - v uhorkovej sezóne je aj Šmahel zaujímavý,“ šplechol do diskusie, ale nie je vylúčené, že jeho zámer bol premyslenejší. Martin totiž zabil dve muchy jednou ranou - okrem toho, že podporí charitu, tak sa zároveň pripomenie verejnosti. Kšeft pred kamerou je nielen dobre platený, ale vďaka nemu by si fitnes tréner mohol účtovať istú prirážku oproti iným kolegom. Pekné telo je okrem toho zárukou záujmu a diváckej sledovanosti, s čím fešák môže rátať. A ako to zatiaľ účinkuje? Martinovu budúcnosť v Markíze nateraz odmietli prezradiť.