Košičania mali plné zuby hlučných vrtuľníkov, o TOMTO nemali ani páru: Tajné cvičenie nad hlavami!

Uspeli so sťažnosťami! Nízko nalietavajúce hlučné vrtuľníky sužovali život obyvateľom košickej mestskej časti Barca.

Vehementne proti tomu protestovali u kompetentných a uspeli. Výcvik pilotov zo Slovak Training Academy (STA) presunuli inde a miestni si vydýchli. Dozvedeli sa dokonca, že nad ich hlavami prelietavali aj piloti z Afganistanu.

Do redakcie Nového Času sa ozývali nespokojní Košičania najmä zo sídliska Železníky a z Barce. „To sa nedá vydržať. Staré a hlučné ruské vrtuľníky lietajú príliš nízko, len 50 metrov nad zemou a robia nenormálny rachot. Priamo nad hlavami ľudí, kde je obytná časť,“ zlostil sa Košičan Jozef (38), ktorý má tú smolu, že býva v Barci.

V tejto mestskej časti navyše zavreli obľúbený penzión a nápis o vyhradenej spoločnosti aj v angličtine dával tušiť, že nie je prázdny. Nový Čas zistil, že tam bývajú Afganci, ktorých pobyt u nás súvisí s hlukom vrtuľníkov. Ide totiž o budúcich pilotov, ktorých vozia v dodávkach s tmavými sklami na výcvik do nového strediska STA. „Je to súkromný biznis. Z Afgancov obavy nemáme, ale proti náletu vrtuľníkov nad rodinnými domami a hluku sme namietali. Oslovili sme letisko, dopravný úrad i magistrát, pretože sťažnosti obyvateľov pribúdali. Žiadali sme zmenu koridoru vrtuľníkov a už asi dva týždne je aj pokoj,“ povedal starosta tejto košickej mestskej časti František Krištof.

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Szabo pre Nový Čas uviedol, že Afganci patria medzi zahraničných účastníkov, ktorých školia za pilotov vrtuľníkov, a dodal: „Zapadá to do konceptu ponuky výcvikového strediska, na čom sa spolupodieľame. Afganci patria medzi štandardných študentov, nezaznamenali sme žiadne problémy.“ Sťažnosti Košičanov však slávili úspech. „Lietali sa takzvané okruhy aj nad obytnou časťou mesta, no výcvik je už odklonený mimo obývanej oblasti,“ dodal dekan.