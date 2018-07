Sestričke Viere sa v momente obrátil život naruby: Zachraňovala človeka, teraz ju stíha polícia!

Už pol roka poriadne nespí a trápi sa. Viera (57) z Bánoviec nad Bebravou je už 40 rokov zdravotnou sestrou.

Svoju prácu vykonáva nielen v ambulancii u obvodného lekára, ale aj na Lekárskej službe prvej pomoci (LSPP). V práci nemala nikdy žiadny problém až do osudného novembrového dňa v roku 2017, keď ju trojica mladíkov poprosila o pomoc a ona im vyhovela. Po pár mesiacoch ju policajti obvinili z prečinu neposkytnutia pomoci.

Zúfalej Viere už dochádzajú sily a nedokáže sa na nič sústrediť. Za všetko môže udalosť z minulého roka. „Začiatkom novembra 2017 dobehol do nemocnice v Bánovciach mladý muž. Spolu s kamarátmi sa vracali z nočného baru. V blízkosti polikliniky zbadali muža, ktorý ležal na tráve - nedokázal hovoriť, iba chrčal,“ začína svoje rozprávanie nešťastná sestrička Viera a pokračuje. „Okamžite som vybehla von, aby som zistila, čo sa deje. Skontrolovala som ležiacemu mužovi životné funkcie a zistila som, že žije. Tiež som si všimla, že má krvavé ucho, bola to už zaschnutá krv. Usúdila som, že zrejme ide o otras mozgu. Okamžite som mladíkom povedala, aby zavolali záchranku, pretože my nemáme žiadne prístroje, magnetickú rezonanciu ani CT-ečko.“

Zubná sestrička spôsobila na internete ošiaľ: Muži urobia čokoľvek, aby sa s ňou stretli

Záchranka prišla podľa nej veľmi rýchlo a muža odviezli do trenčianskej nemocnice. „Po pár dňoch prišiel za mnou policajt a pýtal sa ma na okolnosti, ktoré sa stali. Všetko som mu vyrozprávala. Nakoniec som bola vypovedať na polícii a celé sa to skončilo tak, že dnes je na mňa podaná obžaloba. Netuším, kto ju na mňa podal, ani polícia mi to neprezradila,“ vraví Viera.

Len pred pár dňami jej doručili uznesenie. „Obvinená na podklade zistených skutočností ako službukonajúca zdravotná sestra LSSP nemocnice v Bánovciach nad Bebravou poškodenému neposkytla žiadnu odbornú predlekársku pomoc,“ píše sa v uznesení Okresného riaditeľstva PZ v Bánovciach nad Bebravou. Napriek tomu, že sa Viera odvolala, prokurátorka odvolanie v plnom rozsahu zamietla.

Obžaloba je momentálne už na súde. „Mám pár rokov pred dôchodkom a toto som si určite nezaslúžila,“ plače sestrička. „Jednoznačne som presvedčená, že som poskytla adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Do stabilizovanej polohy som ho nedala len preto, že ho mladík držal v lone a nemohla som ani len tušiť, ako s ním manipulovali. Zranený muž mal zrejme otras mozgu a ďalšia manipulacia by zrejme nebola vhodná,“ dodala.

Paradoxom je, že na sestričku nepodal trestné oznámenie zranený muž. Vyšetrovanie sa začalo až vtedy, keď preverovali okolnosti, za akých došiel mladík k zraneniam. Na základe súvislostí polícia začala trestné stíhanie.

Ambulantná pohotovosť tieto stavy nerieši

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

- Ambulantná pohotovostná služba (donedávna LSPP) nijako nerieši život ohrozujúce stavy pacientov, tie patria na urgentné príjmy nemocníc, takisto je pre život ohrozujúce stavy nepretržite k dispozícii sieť viac ako 270 vozidiel záchrannej služby. Ambulantná pohotovostná služba (APS) je určená pre prípady, keď príde k náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií. Je akousi predĺženou rukou štandardných ordinačných hodín klasickej ambulancie všeobecného lekára či pediatra.

Musí podať prvú pomoc

Viliam Dobiáš (68), záchranár

- Toto má dve roviny. Je určite v poriadku, že na záchranu takýchto stavov je rýchla zdravotná pomoc. Spýtal by som sa, či okrem toho, že povedala, aby zavolali záchranku, dala pacienta do stabilizovanej polohy, aby sa nezadusil žalúdočným obsahom. Toto je rozhodujúce. Mala poskytovať prvú pomoc. Povinnosťou každého človeka je podať človeku v bezvedomí prvú pomoc a dať ho do stabilizovanej polohy.