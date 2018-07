Veľké porovnanie cien EÚ: Slovensko je na chvoste rebríčka, ktoré krajiny sú ešte lacnejšie?

Výdavky v obchode, za bývanie či zdravie rieši väčšina z nás.

Podľa najnovších údajov Eurostatu by Slovákov mohol tešiť fakt, že ceny v ostatných krajinách EÚ sú vyššie až o 45 % než u nás. V ktorých štátoch môžete vyskakovať a, naopak, kde sa budete cítiť ako chudobní príbuzní? Podľa odborníkov však nielen výška cien je dôležitá, ale, samozrejme, aj výška platov či sociálneho zabezpečenia.

Ceny v rámci krajín Európy sú rôzne. „V rámci celej Únie by sa najťažšie našincom žilo, resp. nakupovalo v Dánsku, keďže v tamojších obchodoch sú ceny tovarov a služieb až dvojnásobné v porovnaní s tými našimi,“ zhodnotila analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Niektoré krajiny mimo Únie sú ešte drahšie. V takom Švajčiarsku by ste v priemere zaplatili až o 130 % viac ako u nás. Keby ste v tejto krajine potrebovali využiť zdravotníctvo, priplatili by ste si takmer až trojnásobok. Medzi najdrahšie krajiny EÚ patria aj severské štáty, ako sú Švédsko, Fínsko, ale aj Írsko a Británia.

Otvoriť galériu Zdroj: IVRA, ŠÚ SR

„O viac ako polovicu si celkovo priplatíme aj v susednom Rakúsku, kde často vyrážame za službami, nákupmi potravín alebo iného spotrebného tovaru,“ povedala Dovalová. Len v šiestich krajinách Únie je lacnejšie ako u nás. Nižšie ceny tovarov a služieb v porovnaní s tými našimi nájdeme v Bulharsku, Rumunsku, v krajinách V4, v Litve a o niečo menej zaplatíte aj v obľúbenom Chorvátsku. Život na Slovensku však nie je pre mnohých ľahký. „Systém na Slovensku nie je nastavený tak, aby v ňom mohol fungovať len jeden člen, neúplná rodina alebo rodina, kde nezarábajú obidvaja rodičia,“ upozorňuje Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

Otvoriť galériu Zdroj: IVRA, ŠÚ SR

CENY VO V4 A V BULHARSKU

Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky

- Spomedzi susedných krajín je najvýraznejší rozdiel medzi nami a Poľskom. V Poľsku sú priemerné ceny tovarov a služieb o 19 % nižšie ako u nás. Menej zaplatíme aj u našich južných susedov v Maďarsku, a to o 10 %. A naši českí bratia majú už porovnateľnú cenovú hladinu s tou našou.

Cenový raj pre Slováka

Dovolenková sezóna je v plnom prúde, a tak väčšinu z nás zaujímajú ceny v hoteloch a reštauráciách. Z tohto hľadiska je pre nás najlacnejšie Bulharsko. Tam zaplatíme v reštauráciách v priemere až o 40 percent menej ako u nás.

ZÁLEŽÍ NA TOM, KOĽKO ZA MZDU NAKÚPITE

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne

Priemerná mzda na Slovensku ešte zaostáva za západnými krajinami EÚ. Avšak nominálne hodnoty nevypovedajú o cenových rozdieloch v životných nákladoch, preto je vhodnejšie sa pozerať cez paritu kúpnej sily - koľko si reálne môžu domácnosti dovoliť. Mzdovú úroveň v krajine odzrkadľujú hlavne ceny služieb. Severské krajiny, ktoré majú vyššie priemerné mzdy aj ceny, sú ekonomicky dobre rozvinuté, čo má vplyv aj na kvalitu života.

VYŠŠIE CENY BY SME NEZVLÁDL

Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

Je šťastím pre Slovákov, že sú ceny tovarov a služieb nižšie o 45 % ako v EÚ. Nižšie ceny neznamenajú, že si Slováci môžu viac kúpiť, keď nemajú za čo. Ak by boli ceny vyššie, zvýšil by sa počet tých, ktorí by ešte rýchlejšie chudobneli. Čistý príjem do 600 eur mesačne má totiž viac ako polovica z celkového počtu 1,9 milióna slovenských domácností. O kvalite života pri domácnostiach, ktoré majú iba na prežitie, môžeme ťažko hovoriť.

Mesačný rozpočet