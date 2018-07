Reper Drake spôsobil svojím hitom internetovú senzáciu: Polícia varuje, ošiaľ narastá do nebezpečných rozmerov!

Madridská polícia vydala varovanie pred novou, itnernetovou senzáciou "In My Fellings". Ide o to, že vodič filmuje pasažiera, ako vystúpi z pohybujúceho sa auta a tancuje na najnovší hit rappera Drake-a. Polícia varuje, že táto senzácia je veľmi nebezpečná a spôsobila množstvo dopravných nehôd. Niektorí ľudia zrazili chodcov alebo narazili do dopravných značiek.