Bývalý cyklista Milan Jurčo o 17. etape: Takýto experiment tu už dlho nebol

Je najkratšia, ale mimoriadne ťažká. 17. etapa cyklistických pretekov Tour de France z Bagnères-de-Luchon do Saint-Lary-Soulan meria len 65 km, no takmer celá trať je do kopca a z kopca.

Pretekárov čakajú tri vrchárske prémie - dve prvej kategórie na Montée de Peyragudes (14,9 km; 6,7 %) a Col de Val Louron-Azet (7,4 km; 8,3 %). Na záver absolvujú 16-kilometrový výstup (priemerný sklon 8,7 percenta) do cieľa na Col du Portet. „Dnešná etapa bude akýsi experiment po veľmi dlhých rokoch. Má iba 65 km, tri kopce a tri zjazdy, to naozaj nie je veľa. Pretekári podobné trate nemajú veľmi radi. Budú sa totiž musieť už doobeda rozjazdiť," myslí si bývalý československý reprezentant v cyklistike Milan Jurčo (60). "Tímy budú určite opäť taktizovať, pretože sa budú chcieť pripraviť pred časovkou, v ktorej sa môže rozhodnúť o celkovom víťazovi. Útočiť na víťazstvo môžu jazdci, ktorí ešte zatiaľ šancu nemali, napríklad Quintana alebo Roglič. Nič, čo sa bude diať v tejto etape, nebude náhodné. Bude to veľmi zaujímavé,“ dodal Jurčo. Tour de France - 17. etapa: Profil: Horský (65 km) Štart: 15.15 hod. Predpokladaný finiš: 17.50 hod Šanca Sagana: Minimálna.