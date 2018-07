Vodič multicaru vrazil na chodníku do skupiny detí: Riaditeľka centra si servítku pred ústa nedala

Namiesto do auta nabúral do detí! Veľmi zle reagoval vodič multicaru, ktorý nestačil ubrzdiť a strhol volant do skupinky detí z centra voľného času.

„Dvadsať detí s dvoma vedúcimi kráčalo riadne po chodníku vo vestách, keď pri priechode pre chodcov na Mlynskej ulici z oboch strán zastali dve autá. Vodič multicaru už nestihol ubrzdiť a, somár jeden, namiesto do plechov vrazil do troch našich detí. Bola to to nešťastná náhoda,“ uviedla riaditeľka centra Ľuba Šefčíková. Havária v Spišskej Novej Vsi si vyžiadala ošetrenie až troch dievčat vo veku 9 a 10 rokov. Dve mladšie mali len povrchové zranenia, staršiu ošetrili v nemocnici so zlomeninou členka. Nehodu vyšetruje polícia. Otvoriť galériu Zdroj: infografika NČ