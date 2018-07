Mika vypovedal na súde ohľadne domáceho násilia: Pošle jeho výpoveď chirurga do basy?

S domácim násilím sa môže človek ľahko stretnúť, aj keď sa nedeje priamo u neho.

Dôkazom je aj bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika (55), ktorý zachraňoval susedu, ktorá sa sťažovala na týranie zo strany manžela. Vo veci prišiel v utorok vypovedať aj na Okresný súd v Bratislave, kde opísal správanie obžalovaného plastického chirurga Khalida Alzahraniho. Mužovi za týranie hrozí v prípade preukázania viny až 15-ročná basa.

Mika pred štyrmi rokmi žil v bytovke v širšom centre Bratislavy. Jeho priamym susedom bol Alzahrani, ktorý tam býval so svojou maďarskou manželkou a deťmi. Pred súdom vypovedal, že krik od susedov nebol výnimočný. „Bola nedeľa po tretej popoludní. Počuli sme hluk. Potom búchanie na dvere. Pani susedka v šoku kričala, že ju manžel bije a zobral jej telefón. Zavolal som políciu,“ hovoril pred súdom Mika. Súčasný kandidát na bratislavského primátora hovorí, že byť svedkom domáceho násilia nie je príjemné. „Urobil som to, čo by urobil bežný človek, keď mu niekto búcha na dvere a kričí o pomoc,“ povedal po pojednávaní pre Nový Čas Mika, ktorý vtedy musel čeliť aj samotnému manželovi. „Vysvetľoval som to aj manželovi. Vyhrážky nepadli, len sa na mňa osopil, prečo som tak urobil. Tak som mu povedal, že to bolo potrebné. Zažil som to prvýkrát a verím, že aj posledný,“ povedal k privolaniu polície Mika.

Samotný chirurg podľa denníka Új Szó svoju manželku nielen týral, ale mal ju aj nútiť žiť podľa najprísnejších pravidiel islamu. Alzahranimu za to, že mal ženu týrať dlhodobejšie, hrozí prísnejší trest, a to 7 až 15 rokov.povedal po pojednávaní, ktoré odročili na september, mužov advokát Peter Vačok. Samotná manželka vyšla zo súdnej sály so slzami v očiach a k veci sa vyjadrovať nechcela.

POČET STÍHANÝCH OSÔB ZA TÝRANIE

2014 .......... 175

2016 .......... 245

2017 .......... 317

DOMÁCE NÁSILIE V ROKU 2017

stíhaných .......................... 317

obžalovaných .................... 231

odsúdených ....................... 192

nepodmienečné väzenie ...... 75