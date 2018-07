Izraelská armáda zostrelila sýrsku stíhačku: Nezhody v narušení vzdušného priestoru

Izraelská armáda v utorok informovala, že zostrelila sýrsku stíhačku Suchoj, ktorá narušila vzdušný priestor Izraela.

Pre agentúru DPA to potvrdil hovorca armády Jonathan Conricus. Zostrelenie následne potvrdila aj samotná Sýria, uviedla však, že jej vojenské lietadlo útočilo na skupiny teroristov v južných oblastiach krajiny v sýrskom vzdušnom priestore.

"Izraelský nepriateľ potvrdil podporu ozbrojených teroristických skupín a zacielil jedno z našich vojenských lietadiel, ktoré útočilo na zoskupenia (týchto teroristov) v oblasti Sajda... v sýrskom vzdušnom priestore," povedal nemenovaný predstaviteľ sýrskej armády, ktorého citovala agentúra SANA.

Izraelská armáda na Twitteri zároveň oznámila, že na sýrsku stíhačku vypálila dve strely typu Patriot. Stroj vnikol do izraelského vzdušného priestoru do hĺbky asi 1,6 kilometra. Podľa agentúry AP to bolo prvýkrát za ostatné štyri roky, čo izraelská armáda zostrelila sýrsku stíhačku.

K zostreleniu došlo len niekoľko minút po tom, ako sýrske vládne jednotky dorazili k hraniciam Izraelom okupovaných Golanských výšin. Sýrska štátna televízia al-Ichbaríja v tejto súvislosti odvysielala zábery, na ktorých vidno plot na hraniciach demilitarizovanej zóny na Golanských výšinách. Kamera zabrala aj zhruba 400 metrov vzdialené izraelské pozorovacie stanovište.

Podľa agentúry AP sýrski vojaci v utorok zaujali pozície pri tejto demilitarizovanej zóne prvýkrát od povstania z roku 2011, ktoré stálo na začiatku občianskej vojny v Sýrii. Neskôr tamojšie pohraničné územia Sýrie ovládli bojovníci IS.

Izraelské ozbrojené sily od utorňajšieho rána zaznamenali zvýšenú intenzitu bojov na priľahlých územiach Sýrie a tiež zvýšenú aktivitu sýrskeho letectva. Izraelská armáda je preto v stave vysokej pohotovosti.