Problémy na trati 16. etapy: Konflikt riešila polícia, cyklisti sa sťažovali na bolesť očí!

Utorkovú šestnástu etapu na cyklistických pretekoch Tour de France prerušil štrajk farmárov.

Na trati so štartom v Carcassonne a cieľom v Bagnores-de-Luchon (218 km) museli jazdci zastaviť na 188 kilometri pred cieľom.

Podľa informácií televíznej stanice Eurosport sa skupina farmárov snažila zamedziť cestu balíkmi slamy, upokojiť sa ich snažila polícia. Pelotón úplne zastavil, pričom niektorí cyklisti si vyplachovali oči a vyhľadali lekársku pomoc. Podľa prvých informácií to mohol byť slzný plyn, ktorý použila polícia proti protestantom, alebo to mohli spôsobiť sami farmári s nejakým hnojivom. Dotklo sa to podľa cycling-info.sk aj slovenského reprezentanta Petra Sagana.

Po chvíli čakania sa pelotón pohol, v etape pokračoval aj Sagan.