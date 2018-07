Hokejista Laco Nagy vymenil handbike za hokejku: Je to poriadna zaberačka

Len nedávno sa rozhodol, že hokej ešte nezabalí. Slovenský reprezentant Ladislav Nagy (39) potešil svojich fanúšikov, keď oznámil, že ešte jednu sezónu odohrá za Košice.

Nedávno prišiel do metropoly východu podporiť projekt Nezastaviteľní, ktorý pomáha plniť sny hendikepovaným. Na mieste si vyskúšal aj simuláciu handbiku. To je pre tých, ktorí chcú bicyklovať, ale nohy im to nedovolia, tak musia používať ruky.

"Je to poriadna zaberačka. Chalani na tom idú aj 90 kilometrov, majú stúpania. Ja som išiel dve minúty na handbiku, ale keby som išiel dlhšie, určite by som sa poriadne zapotil," vravel najproduktívnejší hráč Slovákov na MS v Dánsku.