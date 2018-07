Štyria stredoškoláci súčasťou svetovej olympiády: Toto sú naši najšikovnejší chemici

To sú ale hlavičky! Medzinárodná chemická olympiáda sa po 50 rokoch vracia do krajín, kde vznikla.

Prvý ročník olympiády, v ktorej dnes súťažia študenti stredných škôl zo 76 krajín sveta, usporiadala vtedajšia Československá socialistická republika. Aktuálny, v poradí už 50. ročník spoločne organizujú Slovensko a Česko. Príležitosť reprezentovať nás medzi svetovou elitou dostali štyria šikovní stredoškoláci.

Záštitu nad olympiádou prevzal český minister školstva, mládeže a telovýchovy Rober Plaga, ako aj slovenská ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a Český olympijský výbor. Olympiádu, ktorej rozpočet presahuje 1,9 milióna eur, finančne podporili najmä ministerstvá školstva oboch krajín spolu s magistrátom Bratislavy a Prahy a pár súkromníkov. Ani Slovensko na prestížnej súťaži nechýba - náročným sitom spomedzi všetkých šikovných mladých chemikov napokon prešli štyria - Martin Orságh (18) z Martina, Peter Rukovanský (19) z Nových Zámkov a Michal Chovanec (19) a Peter Gonda (18) z Prievidze. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. Každý na olympiáde súťaží za seba. „Bolo to náročnejšie ako minulý rok a časovo sa to stihnúť nedalo, ale bolo to v pohode,“ prezradil Michal Chovanec. Ďalší šikovný Slovák Peter Rukovanský bol však s časom spokojný. „Veľmi ma baví robiť v labáku a veľa pre mňa znamená, že môžem si v škole urobiť pokus, aký chcem,“ prezradil spokojne.

V rámci praktickej časti sa vykonávali rôzne chemické pokusy. „Stihnúť sa to dalo, rozpadol sa mi lievik, takže polovica produktu bola preč,“ opísal Martin Orságh. Náročnosť súťaže potvrdil aj prezident chemickej olympiády pre Slovensko Martin Putala. „Sem sa naozaj dostanú len najlepší z najlepších. Náročnosť úloh je taká, že vysokoškolskí študenti by sa pri nich zapotili,“ povedal Putala. Všetci zúčastnení sú ocenení, ale len tí najlepší, čo je 10 % zo súťažiacich, dostanú zlatú medailu. „Tí, čo ich získajú, majú otvorené dvere na najprestížnejšie univerzity a získavajú na nich väčšinou aj štipendiá,“ dodal.

História olympiády

- prvý ročník sa uskutočnil v Prahe od 18. do 21. júna 1968

- spočiatku sa na olympiáde zúčastňovali len krajiny východného bloku

- 12. ročník v roku 1980 sa už konal v Rakúsku

- Bratislava hosťuje už tretíkrát

- aktuálne je zúčastnených 76 krajín