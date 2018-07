Hviezda Hornej Dolnej po útoku na ulici: Nepríjemná dohra?!

Nepríjemná dohra? Herec Štefan Kožka (63), popredná tvár seriálu Horná Dolná, sa v piatok postaral o škandál v uliciach Bratislavy.

Po tom, čo ho chodec nakrútil na video pri porušení dopravných predpisov, naňho rozzúrený umelec zaútočil slovne aj fyzicky. Jeho vyčíňanie, ktoré v minulosti na svojej koži pocítila aj jeho manželka Zuzana Skopálová (52) s nevlastnou dcérou Zuzanou Jányovou (31), by mu mohlo zavariť v Markíze. Tá už v minulosti nad ním dvíhala varovný prst!

Kožka sa pred kamerou predáva cez svoje emócie, ktoré mu v civilnom živote vedia prerásť cez hlavu. Ostatne sa tak udialo pred štyrmi dňami, keď hrubo a vulgárne zaútočil na chodca. „K***t vyj****ý! S tebou som ja husi pásol? Ja tu bývam dvadsať rokov,“ spustil Štefan po tom, čo ho muž upozornil na to, že ide vozidlom v protismere. Dostal za to zopár faciek. Incident si potrestaný chlap zaznamenal na video. „Ponáhľal som sa domov, pretože som mal žalúdočné problémy a vtedy ide o život. Človiečik mi skočil do cesty, skoro som ho zrazil a takmer som to vykonal za volantom,“ zľahčoval situáciu herec. Pouličný cirkus zamestnal aj mužov zákona, ktorí miesto bitky skontrolovali, ale nič nezaznamenali. Po prevalení škandálu však zdvihli obočie v Markíze, ktorá Kožku vďaka seriálu Horná Dolná živí. Isté je, že kompetentní si už preverili, či sa umelec z nepríjemností vylízal a či napokon obišiel s paragrafom, alebo nie.

Nôž na krku

„Na pána Kožku nebolo podané trestné oznámenie, jeho súkromie nebudeme ďalej komentovať,“ uviedol šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec. Na človeka, ktorý reprezentuje ich značku, sú citliví, čo potvrdzuje aj minulosť. V Markíze už v roku 2015, keď herec zaútočil na manželku a nevlastnú dcéru, dumali, čo s ním. „Televízia bude trvať na tom, aby absolvoval protialkoholické liečenie,“ povedal nám vtedy zdroj. Seriálový veterinár si nateraz môže vydýchnuť. „Pán Kožka sa objaví aj v nových častiach seriálu, mnohé sú natočené,“ priznal Borec. Samotný Kožka na naše otázky do uzávierky neodpovedal.