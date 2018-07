Boháčka Eva Varholíková pred prepustením na slobodu: Dusno v base!

Nedokážu to zniesť! Členka milionárskeho klanu Rezešovcov Eva Varholíková (41) už v budapeštianskej väznici pomaly, ale isto strihá meter.

No zatiaľ čo ona má na tvári úsmev, jej spoluväzenkyne škrípu zubami od zlosti. Podľa informácií maďarských médií totiž Varholíkovej nové kamarátky veľmi ťažko nesú, že už onedlho im s veľkou pravdepodobnosťou zamáva na rozlúčku. Fakt, že Varholíková sa má vrátiť medzi svojich prominentných príbuzných, má trpkú príchuť aj pre jej expartnerov Erika Fischera (44) a Jána Varholíka (48). Tí Novému Času prezradili, čo si myslia o jej prepustení „na podmienku“.

Varholíková si v budapeštianskej base odpykáva deväťročný trest za smrteľnú dopravnú nehodu z roku 2012, pri ktorej zahynuli traja ľudia a ďalšia žena skonala po prevoze do nemocnice. Na boháčku sa však nedávno usmialo šťastie, keď budapeštiansky súd vyhovel jej žiadosti o podmienečné prepustenie na slobodu.





Závisť väzenkýň

Táto zvesť sa rýchlo rozniesla aj za múrmi samotnej väznice, čo však Evine spoluväzenkyne prijali s veľkou nevôľou a panuje tam napätie. „Neustále sa usmieva - od chvíle, ako sa dozvedela, že už v auguste sa môže dostať na slobodu. Hovorí o tom skoro každý deň a každú minútu,“ uvádza maďarský denník Blikk. Toto Varholíkovej neustále radostné štebotanie však píli uši ostatným, ktorí za mrežami naďalej zostanú. „Jej spoluväzenkyniam to prekáža a vyčítajú jej, že to stále spomína, lebo s ňou dobre vychádzajú a vedia, že pôjde preč,“ píše ďalej Blikk s tým, že Eva po celý čas nemala problém ani s bacharmi, ani s väzenkyňami a podarilo sa jej aj nadviazať nejaké priateľstvá. Isté však, že za múrmi väznice je celkom iný svet a snom každého väzňa je nadýchnuť sa slobody. Varholíkovej blížiace sa balenie batožiny preto asi vyvolá aj iné emócie než smútok za odchádzajúcou kamarátkou.

Ruky preč

Blondínky sa však každopádne nevie dočkať jej mama Eva Rezešová a ďalšia rozvetvená rodina, ktorá ju pravidelne navštevovala. V rade na objatie však rozhodne nebude stáť Evin exmanžel Ján Varholík. Keď boháčka putovala za mreže, začali škriepky o ich spoločnú dcéru Alexandru, ktorú chcel vychovávať tak Varholík, ako aj Evina mama a nastali dlhé súdne ťahanice, kde práve bývalý hokejista ťahal za kratší koniec. Tieto rodinné roztržky v jeho spomienkach rezonujú doteraz. „Nemám žiadne tieto informácie, vôbec to neriešim a nemám záujem ani dôvod sa k tomu vyjadrovať. So mnou to nemá nič spoločné,“ reagoval stroho Varholíkovej exmanžel, keď ho Nový Čas oslovil s otázkou, či vie o Evinej šanci dostať sa v blízkej budúcnosti na slobodu.

Odkaz od expartnera

Takmer ako cez kopirák reagoval aj Evin bývalý partner Erik Fischer, otec ich spoločnej dcéry Elly. Možno aj preto, že si prešiel podobným peklom. Pred šiestimi rokmi totiž súd rozhodol o zverení ratolesti do starostlivosti jeho svokry, Evy Rezešovej. „Ukázala mi dokument a aj napriek tomu, že mi súd nič oficiálne neoznámil, uznesenie som rešpektoval a musel som jej dieťa odovzdať,“ opísal vtedy rodinnú drámu Fischer, ktorý dodal: „Poviem ešte jedno: pani Rezešová predviedla schopnosť matky vo výchove dieťaťa. Následky dnes poznáme všetci. Nenormálne ma mrzí to, že podobný osud hrozí aj mojej dcére.“ Vojnovú sekeru nezakopali ani roky, ktoré si Eva odsedela vo väzení. „Neviem nič a držím im palce, nech sa im darí. Nechcem a nebudem sa vyjadrovať. Nemám informácie o ničom a prajem rodine úprimne, nech sa im darí,“ vyjadril sa včera Ellin otec.