Po Michalovciach sa valí pohroma aj na Trebišov: Odkiaľ pochádza vírus osýpok?

Ďalší problém! Po syfilise hrozia v Trebišovskom okrese osýpky.

Hygienici síce zatiaľ hovoria len o podozreniach, no situácia je, zdá sa, vážna. Nechcú nič podceniť, a tak v trebišovskej nemocnici začali s očkovaním personálu. Všetci sú v strehu, pretože nechcú, aby sa zopakoval scenár z Michaloviec.

Nával pacientov v trebišovskej nemocnici ešte len očakávajú. „Nič sme nepodcenili, no vyvolávateľom súčasných osýpok je vírusový kmeň afrického typu. Bývalé očkovacie látky ho však neobsahovali. A navyše ho doniesli z Anglicka,“ potvrdil Novému Času skúsený odborník, ktorý chce ostať v anonymite. Hygienici prijali opatrenia najmä v okresoch Michalovce a Sobrance, no osýpky už prenikajú aj ďalej - napríklad do Trebišova. „Je to zákonité, hoci zatiaľ ide len o dva prípady. Určite ich bude viac a nič netreba podceniť,“ varuje odborník. Ide o väčšiu hrozbu ako syfilis, lebo ten už majú plne pod kontrolou. Prednosta Okresného úradu v Trebišove Rastislav Petrovič potvrdil, že od okresnej hygieničky má podrobné informácie o prevencii a očkovaní.

„Vieme o prípade rodiny z Michaloviec, ktorá bola na návšteve u príbuzných v trebišovskej osade,“ spomenul Petrovič. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov prostredníctvom troch osôb a v júli prostredníctvom jednej osoby, ktoré pricestovali z Veľkej Británie, kde sa asi nakazili. „Minulý týždeň sme zaznamenali dva prípady podozrenia na osýpky u detí vo Vranove a v Trebišove. Čakáme na výsledky laboratórnych testov", povedala Jana Fedáková zo siete medicínskeych zariadení.