Rozruch v uliciach Trenčína: Po meste poskakoval poriadny exot

Vybral sa na výlet. V Trenčíne zažili obyvatelia poriadny šok, po uliciach im tam totiž od nedele popoludnia do pondelka obeda poskakoval poriadny exot.

Kengura Johny ušiel z minizoo Juraja Chorváta, ktorý zalarmoval veterinára a ten výletníka ukrývajúceho sa pod stromom pri Váhu nakoniec uspal šípkou.

Dvaapolročné zvieratko z Austrálie zmizlo z voliéry v minizoo, kde má Juraj ešte rybník so pstruhmi a chová tam aj husi či zajace, ešte v nedeľu popoludní. „Pravdepodobne Johnyho niekto vypustil, sám by si totiž nedokázal otvoriť,“ domnieva sa majiteľ kengury, ktorý zverejnil pátranie po zvieratku na sociálnej sieti. V pondelok ráno sa mu ozval pán, ktorý jeho kenguru zbadal.

„Okolo obeda som ho objavil pod orechovým stromom, prešiel asi 3-4 kilometre,“ doplnil Juraj. Potom rýchlo zavolal na veterinárnu ambulanciu Pelikán v Trenčianskej Turnej, o ktorej vedel, že dokážu chlpatého výletníka uspať. „Je rýchly a plachý, takže to je jediná možnosť, ako ho chytiť,“ upozornil majiteľ kengury, ktorý chce Johnymu zakúpiť do výbehu aj kamarátku. Kengura sa síce po zásahu uspávacej šípky ešte párkrát prebrala, no veterinárovi Jakubovi Krišlovi sa ju napokon podarilo naložiť do auta a odviezť naspäť do minizoo, ktorú majiteľ plánuje lepšie zabezpečiť.