Ženatý Ind znásilnil vo Viedni tínedžerku: Takýto dostal trest

Doručovateľa periodickej tlače, 25-ročného Inda uznal v pondelok súd vo Viedni vinným zo znásilnenia 15-ročnej tínedžerky a poslal ho na 12 rokov za mreže.

Súčasne ho zaviazal uhradiť 13 200 eur odškodného. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Po úvodnom májovom termíne procesu uvalili na obžalovaného vyšetrovaciu väzbu z obáv pred možným útekom. Vrchný krajinský súd však neskôr vyhovel sťažnosti obžalovaného a umožnil jeho trestné stíhanie na slobode. Ind síce odcestoval do krajiny pôvodu, aby tam navštívil chorú matku, avšak vrátil sa do Rakúska. Keď ho policajti v pondelok eskortovali zo súdnej siene po vynesení rozsudku do justičného zariadenia vo viedenskej štvrti Josefstadt, Ind sa neúspešne pokúsil o útek, potvrdil hovorca viedenskej polície Paul Eidenberger. Je možné, že bude v tejto súvislosti čeliť ešte ďalšiemu trestnému stíhaniu.

Informácie o kauze priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF. Podľa rovnakého zdroja súd zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť doterajšiu bezúhonnosť obžalovaného, naopak ako priťažujúcu okolnosť hodnotil absenciu jeho ľútosti i fakt, že zneužil bezbrannosť podnapitej obete svojho činu.

Ind znásilnenie, ku ktorému došlo vlani krátko pred vianočnými sviatkami, v súdnej sieni popieral s tým, že k pohlavnému styku došlo po vzájomnom súlade. Najskôr však ženatý muž popieral akýkoľvek sexuálny kontakt s tínedžerkou, čo neskôr zdôvodnil strachom. V odôvodnení rozsudku predsedajúci sudca pripomenul, že dôkazové konanie jednoznačne preukázalo pravdivosť verzie poškodenej, s ktorou vystúpila na polícii. Medzičasom 16-ročnú poškodenú, ktorá pri prvom pokuse o vypočutie na súde skolabovala, už vypočuť nemohli. Súdny znalec z odboru psychiatrie potvrdil, že toho aktuálne nie je schopná a riziká spojené s takýmto krokom by boli priveľké.