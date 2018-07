Traktorista František bojuje s talianskymi boháčmi o výplatu: Rázny odkaz Rodovcom

Súd rozhodol ešte v marci, no doteraz nevidel ani cent.

Traktoristovi Františkovi Radovi (34) má rodina kontroverzných talianskych boháčov Rodovcov vyplatiť s úrokmi 6 539 € ako náhradu mzdy. Rodovci vytrvalo ignorujú nielen jeho, ale aj súdne rozhodnutie. Traktorista podal na Talianov trestné oznámenie a polícia začala trestné stíhanie.

Traktorista František (34) vyhral po rokoch súdnych ťahaníc spor s firmou Agrokomplex, patriacou rodine Rodovcov. V marci sa tešil, že konečne bude mať na živobytie. No ani po štvrťroku sa nevie domôcť toho, čo mu patrí. „Dal som trestné oznámenie za nevyplatenie mzdy na Generálnu prokuratúru, odtiaľ to posunuli na prokuratúru do Prešova a potom do Humenného. Neviem, prečo to trvá tak dlho,“ krúti hlavou.

Verí, že raz uvidí svoje peniaze, ktoré mu právom patria. Rodovci s ním odmietajú komunikovať. Nový Čas sa s nimi tiež pokúšal skontaktovať, no na telefonáty nereagovali. „Oni si z rozhodnutia robia dobrý deň.To nikto ich nepotrestá? Nikto s tým nič nerobí. Čo si človek ako ja má myslieť o tomto štáte? Zákony tu neplatia pre každého!rozhorčuje sa traktorista. Je odhodlaný sa len tak nenechať odbiť.“ dodal traktorista.

Polícia však už začala konať. „Bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.