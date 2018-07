Trnavčanka Veronika zažila na exotickej dovolenke raj, nebyť jednej veci: Nepríjemné prekvapenie za oknom izby!

Veľké hodnotenie letovísk sa začína! Prvá tohtoročná dovolenková inšpektorka Veronika (28) z Trnavy si posvietila na rezort v Boa Viste, ktoré leží v súostroví Kapverdy.

Okrem sladkého ničnerobenia na pláži ponúka toto miesto aj exotické atrakcie, ako napríklad pozorovanie korytnačiek priamo pri liahnutí. Hoci jej 11-dňové leňošenie s priateľom v exotike vypálilo na základe jej hodnotenia na 5 hviezdičiek, pre tých, ktorí sa chystajú nav­štíviť túto destináciu, má aj pár upozornení.

Prvý dojem z hotela bol pre našu inšpektorku kladný, pretože ubytovacie zariadenie bolo už na prvý pohľad dosť veľké, čo brala ako pozitívum. „Po vystúpení z autobusu nám vyložili kufre s tým, že po check-ine si tam máme nalepiť číslo izby a kufre nám priniesli priamo tam,“ začína svoje rozprávanie dovolenkárka Veronika. Kým sa však do izby dostali, poriadne sa načakali. Spolu s Veronikou dorazilo na miesto množstvo Slovákov, a tak mali s priateľom Jánom pocit, že vystoja jamu. „Mierne rozčarovanie prišlo aj v momente, keď nás ubytovali do izby, kde sme počuli hluk z vedľajšej stavby,“ spomína na nepríjemný začiatok pobytu. Hneď za oknom im totiž stavali nový hotel. Po tom, ako sa sťažovali na recepcii, ich však ihneď presunuli na druhý koniec rezortu a mohli si vychutnávať pokoj a ticho. Pre tých, čo túžia po internete, bude zrejme zlou správou, že na Wi-Fi sa pripoja len pri recepcii a bazéne, priamo v izbe to možné nebolo.

Pestrá strava

Strava vo forme ultra all inclusive bola podľa inšpektorky skutočne exkluzívna a rozmanitá. „Raňajky, obedy, večere a od 15.00 do 17.00 hod. bol snack pri bazéne. Strava bola veľmi dobrá, veľký výber a veľmi chutné jedlá,“ pochvaľovala si starostlivosť o slovenské maškrtné jazýčky naša čitateľka. Jedlo počas ich pobytu obmieňali. Na výber bolo všetko - od studených mís cez ryby, rôzne druhy mäsa až po sladké dezerty.

Nádherné pláže

Trnavčanku veľmi milo prekvapila pláž. Farba piesku sa jej menila pred očami doslova po pár metroch. „Pláž bola piesková, bol na nej žltý piesok, ale keď sme šliapali po pláži asi 4 kilometre do mestečka Sal Rei, našli sme aj piesok čiernej farby,“ rozplýva sa Veronika, ktorá odporúča Kapverdy všetkými piatimi aj rodinám s deťmi. Na svoje si však prídu aj nadšenci adrenalínu. „Ostrov je ako stvorený pre jazdu na štvorkolkách,“ prezrádza. Ako tvrdí, oni sami si plánovali požičať štvorkolku, no napokon si cez domorodca vybavili taxík, ktorý ich vozil celý deň za smiešnych 20 eur. Podobne ako taxík sa im podarilo vybaviť aj cenu výletu za korytnačkami. „Zatiaľ čo z ponuky hotela by nás to vyšlo na 50 eur, kamarát nám to vybavil za polovicu,“ dodala s tým, že dohodnúť sa tu dá cena na čokoľvek. Mrzí ju len jedno, že nemohli naživo sledovať párenie a liahnutie korytnačiek, pretože ich sezóna je až v septembri.

Letovisko

Destinácia - Boa Vista

Názov hotela : RIU KARAMBOA

Hodnotenie:

ubytovanie: 5*

strava: 5*

služby: 5*

pláž: 5*

pomer kvality a ceny: 4*

celkové hodnotenie: 5*

CENY ATRAKCIÍ A SLUŽIEB:

Cena zájazdu: 1 000 eur/osoba/11 dní (Hydrotour)

vodný skúter: neponúkajú

vodný bicykel: zadarmo

bicykel: neponúkajú

auto: 70 - 80 eur, záloha 200 eur

potápanie: 99 eur s inštruktorom

korytnačky: 50 eur (po známosti 25)

ZADARMO v hoteli: wellness, šípky, volejbal, posilňovňa, tri reštaurácie: africká, kapverdská, ázijská