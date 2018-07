Peter Sagan to nepríjemne schytal: Súper ho omočil priamo počas pretekov!

Na Petra Sagana sa počas jednej z etáp 105. ročníka najslávnejších cyklistických pretekov vymočil Austrálčan Heinrich Haussler.

Cyklisti na Tour de France musia počas samotných pretekov čeliť viacerým nepríjemnostiam. Jedna z nich je aj tá, že počas etapy často potrebujú vykonať malú potrebu. Na túto situáciu doplatil Slovák Peter Sagan.

Počas zjazdu to už nevydržal jeho súper Heinrich Haussler z tímu Bahrain-Merida a rozhodol sa vymočiť priamo za jazdy. Všetko by bolo v poriadku, ak by sa ho v tej chvíli nerozhodol obehovať Sagan, ktorý ani len netušil, čo Haussler práve robí. Ten nášho cyklistu "nepríjemne trafil". Našťastie, to držiteľ zeléneho dresu zobral s úsmevom na tvári a pokračoval ďalej v jazde.