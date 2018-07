Taliansky chuligán udrel súpera päsťou: Prchký Moscon si po vylúčení už sype popol na hlavu

Môže za to jeho talianska „horúca“ hlava? Gianni Moscon (24) dokáže byť pre svoj tím Sky neoceniteľný, no stačí okamih a je z neho zlý chlapec cyklistického pelotónu. To sa mu stalo v 15. etape, keď kamery zachytili, ako si päsťou vybavuje účty s Éliem Gesbertom z tímu Fortuneo-Samsic. A práve tento usvedčujúci dôkaz bol základom jeho vylúčenia z tohtoročnej Tour.

Froome a Thomas prišli o tímového kolegu Gianniho Moscona, pre ktorého to nebolo prvé obvinenie podobného druhu. Vlani bol obvinený, že zrazil Švajčiara Reichenbacha, ale pre nedostatok dôkazov vyviazol bez trestu. Pritom švajčiarsky cyklista utrpel zlomeninu lakťa a bedrovej kosti. Samotný tím Sky už musel v prípade Moscona siahnuť po jeho suspendovaní. A to preto, že rasisticky urážal Francúza tmavej pleti Kevina Rezu na Okolo Romandie 2017 a potom preto, že sa na MS 2017 opieral o automobil talianskej reprezentácie. The moment Gianni Moscon punched Elie Gesbert #TDF2018 pic.twitter.com/ELTR5rOrro — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) 22. júla 2018 Po vylúčení si Moscon sypal popol na hlavu. „Ľutujem, čo som urobil. Zlý príklad pre verejnosť. Ospravedlňujem sa ľuďom z tímu i celým pretekom,“ vyhlásil na twitterovom profile Sky.