Trnavu čaká peklo: Aké sú šance na ich prežitie?

To už bude iná káva!

Futbalisti slovenského majstra Spartaka Trnava nastúpia dnes o 21.00 hod. (PP, RTVS 2) na úvodný duel 2. predkola Ligy majstrov. Súperom zverencov Radka Látala bude najslávnejší poľský klub so zhruba 30-miliónovým rozpočtom Legia Varšava! Práve v tomto tíme v minulosti pôsobil reprezentačný gólman Ján Mucha (35), ktorý pre denník Nový Čas naznačil, čo Trnavu čaká a aké má šance na úspech!

Trnavčania sa do 2. predkola prebojovali cez majstra Bosny a Hercegoviny Zrinjski Mostar, keď doma vyhrali 1:0 a vonku remizovali 1:1. Teraz však narazia na oveľa kvalitnejší tím, ktorý má za sebou podporu fantastických fanúšikov. Očakáva sa, že 30-tisícové hľadisko bude dnes vypredané. „Čaká ich tam divácke peklo. Legia má jedných z najlepších fanúšikov nielen v lige, ale aj v Európe. Chodia na zápasy vo veľkom počte, aj keď prší, a fandia neustále aj za nepriaznivého stavu,“ prezrádza gólman Ján Mucha, ktorý dres Legie obliekal v rokoch 2005 - 2010. Legia získala päť domácich titulov v predchádzajúcich šiestich sezónach a pred dvoma rokmi sa predstavila aj v skupinovej fáze LM.

„Je to najlepší poľský klub, majú aj najvyšší rozpočet asi okolo 30 miliónov eur. Ale napriek tomu sa dajú zdolať, veď v 1. kole nového poľského ročníka prehrali cez víkend doma 1:3. Sú síce favoritom, ale Trnava sa ich nesmie zľaknúť. Ja nie som tréner Spartaka, oni majú svoj štáb, ale keby som mal poradiť, tak isto by nemali hrať úplne defenzívne. Musia hrať rozumne a určite majú šancu na úspech. Legia je síce favorit, ale stať sa môže všetko a percentuálne to vidím 60 : 40 v prospech poľského klubu,“ dodal Mucha, ktorý v minulom ročníku pôsobil v konkurenčnom poľskom tíme Termalica Nieciecza, ale momentálne je bez kontraktu.

Trnava rovnako ako Legia v generálke nového ročníka prehrala v Senici 0:1. „Čaká nás futbalový sviatok, ide o súpera už z inej kategórie ako Mostar. Bude to kvalitný a ťažký súboj, ale budeme bojovať,“ reagoval kouč Trnavy Látal, ktorý odletel s výpravou do dejiska zápasu včera doobeda z Piešťan.

Silné tímy

Ešte nepreskočili druhú prekážku, no už vedia, aká vysoká bude tá tretia! V sídle UEFA v Nyone v pondelok vyžrebovali 3. predkolo Ligy majstrov i Euroligy UEFA, v ktorom na Slovensko môžu prísť silné tímy.

V Lige majstrov sa Spartak Trnava v prípade postupu cez Legiu Varšava stretne s víťazom dvojzápasu Crvena Zvezda Belehrad - FK Suduva (Lit.). Ak by Trnavčania vypadli, budú hrať v 3. predkole Euroligy, a to s postupujúcim z F91 Dudelange (Lux.) - FC Drita (Kos.).

V Eurolige UEFA v prípade postupu čaká DAC D. Stredu Zenit Petrohrad, bratislavský Slovan Rapid Viedeň a AS Trenčín Feyenoord Rotterdam.