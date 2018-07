Hrozný omyl etiópskej bežkyne: Prečo pred cieľom zastavila a prišla o vedúcu pozíciu?

Neuveriteľná scéna sa odohrala na londýnskej Diamantovej lige v ženských pretekoch na 3000 metrov.

Vedúca pretekárka Fanta Workuová (19) z ničoho nič zastavila 200 metrov pred cieľom a následne sa zmätene obzerala. Je pravdepodobné, že si poplietla cieľ.



Súťaž ešte len spela do finišu, ale Workuová naraz všetkých šokovala, keď 200 metrov pred cieľom odstúpila z vedúceho miesta.



"Ou! Workuová zastavila! Prečo preboha zastavila?" rozčuľoval sa komentátor BBC. "Myslím, že si myslela, že to bola cieľová čiara. Taká hanba. Devätnásťročná dievčina proste úplne zastavila."



Workuová sa zatiaľ na dráhe zmätene obzerala, pretože zistila, že ostatní bežia ďalej. Alebo tak to aspoň vyzeralo. Ako by mala úlohu vodičky, ktorá pomáha rozbiehať tempo.

"Toto bolo veľmi bizarné. Nikdy predtým som to nevidel," hodnotil v štúdiu BBC legendárny americký šprintér Michael Johnson.



"Vyzeralo to skoro ako by robila vodičku. Ale keď zastavila, tak sa zjavne pozerala späť, čo sa deje," povedala bývalá britská sedembojárka Jessica Ennisová-Hillová.