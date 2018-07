Trnava spoznala možného súpera v 3. predkole Ligy majstrov: Cesta do hlavnej časti bude extrémne ťažká

Ak prejdu cez poľského majstra Legiu Varšava, čaká ich víťaz zápasu Crvena Zvezda Belehrad - Suduva Marijampole.

Možného súpera vyžrebovali dnes futbalistom Spartaka Trnava v 3. predkole Ligy majstrov v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Úradujúci slovenský šampión figuroval spolu s Legiou medzi nasadenými tímami. Do úvahy ako jeho súperi okrem postupujúceho z dvojice CZ Belehrad (Srb.) - FK Suduva Marijampole (Lit.) prichádzali aj víťazi duelov BATE Borisov (Biel.) - HJK Helsinki (Fín.), Dinamo Záhreb (Chor.) - Hapoel Be'er Ševa (Izr.), FK Škendija 79 (Mac.) - Šeriff Tiraspol (Mol.), CFR Kluž (Rum.) - Malmö FF (Švéd.), či grécky majster AEK Atény, ktorý vstúpi do súťaže v tejto fáze. Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. augusta, odvety 14. augusta.

Ak by Trnavčania s poľským klubom vypadli, budú hrať v 3. predkole Európskej ligy, kde boli pri žrebe tiež medzi nasadenými mužstvami. V tomto prípade by bol ich súper postupujúci z dvojice F91 Dudelange (Lux.) - FC Drita (Kos.). Úvodné stretnutia 3. predkola EL sú na programe 9. augusta, odvety 16. augusta.

Kalendár Ligy majstrov 2018/2019:

24./25. júla: 1. zápasy 2. predkola

31. júla/1. augusta: 2. zápasy 2. predkola

6. augusta: žreb play off

7./8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

14. augusta: 2. zápasy 3. predkola

21./22. augusta: 1. zápasy play off

28./29. augusta: 2. zápasy play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy

18./19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

2./3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

23./24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

6./7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

27./28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

11./12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

17. decembra: žreb osemfinále

12./13./19./20. februára: 1. zápasy osemfinále

5./6./12./13. marca: 2. zápasy osemfinále

15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

9./10. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16./17. apríla: 2. zápasy štvrťfinále

30. apríla/1. mája: 1. zápasy semifinále

7./8. mája: 2. zápasy semifinále

1. júna: finále (Estadio Metropolitano, Madrid)