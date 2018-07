Trnavčania pred zápasom 2. predkola Ligy majstrov: Čaká na nás futbalový sviatok

Na futbalistov FC Spartak Trnava čaká v kvalifikácii Ligy majstrov po postupe cez majstra Bosny a Hercegoviny HŠK Zrinjski Mostar šampión Poľska.

Ich súperom v 2. predkole LM 2018/2019 bude Legia Varšava, na ktorej štadióne sa v utorok 24. júla o 21.00 h odohrá úvodný duel.

Zverenci Radoslava Látala sa dostali do 2. predkola po domácom víťazstve 1:0 a minulotýždňovej remíze 1:1 v odvete.

"Pre takéto zápasy pracujeme celú sezónu. Aby sme si mohli zmerať sily so zvučnejším súperom, pritiahli fanúšikov na tribúny a vypredali štadión. Bude to pekný sviatok. Ide o trochu inú futbalovú kategóriu," povedal trnavský kapitán Boris Godál na margo 13-násobného poľského majstra pre klubový web.

Legia získala päť domácich titulov v predchádzajúcich šiestich sezónach a pred dvoma rokmi sa predstavila v skupinovej fáze LM. Do 2. predkola sa poľský zástupca dostal po vyradení írskeho Corku City. "Čaká na nás futbalový sviatok. Majú nádherný štadión, ktorý bude plný. Verím, že rovnako vypredajú fanúšikovia aj náš spartakovský. Bude to kvalitný súboj z oboch strán. Budeme bojovať," uviedol český kouč slovenského majstra.

Ani jednému mužstvu nevyšiel vstup do ligovej súťaže, Legia nestačila v domácom prostredí na Zaglebie Lubin 1:3, jej jediný gól strelil český stredopoliar Adam Hloušek. Trnavčania prehrali v Senici 0:1 po vlastnom góle Matúša Čonku. Po tri a pol roku sa v ich bránke predstavil Dobrivoj Rusov: "Ťažko sa mi to hodnotí. Teraz na nás padne asi veľká kritika. Keby sa polčas skončil 0:0, po zmene strán by to vyzeralo ináč. Senica sa zatvorila na vlastnú polovicu, kondične sme na tom boli lepšie ako oni. Dostať po dlhom čase takýto gól určite nepoteší."

V prípade postupu cez Legiu bude Spartak nasadeným tímom v 3. predkole LM. Ak by Trnavčania s poľským klubom vypadli, budú hrať v 3. predkole Európskej ligy, kde budú takisto nasadení.

Zápas Legia - Trnava povedú maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným Ádámom Farkasom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v utorok 31. júla o 20.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

1. zápas 2. predkola Ligy majstrov 2018/2019:

Legia Varšava - FC SPARTAK TRNAVA /utorok 24. júla o 21.00 h, Štadión poľskej armády, Varšava/

rozhodcovia: Farkas - Kóbor, Szert (všetci Maď.)

ďalšie zápasy:

utorok 24. júla:

16.00 FC Astana - FC Midtjylland

18.00 CFR Kluž - Malmö FF

19.30 PAOK Solún - FC Bazilej

20.00 Dinamo Záhreb - Hapoel Be'er Ševa

20.15 FK Škendija 79 - Šeriff Tiraspol

20.30 Crvena Zvezda Belehrad - Suduva Marijampole



streda 25. júla:

19.00 BATE Borisov - HJK Helsinki

19.00 FK Kukësi - Karabach Agdam

19.00 Ludogorec Razgrad - Videoton Székesfehérvár

20.30 Ajax Amsrterdam - Sturm Graz

20.45 Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim.