Slovensko patrí k najlacnejším krajinám Európskej únie: Kde sa nám oplatí dovolenkovať?

Slovensko je siedmou najlacnejšou krajinou Európskej únie (EÚ).

Ceny tovarov a služieb v únii sú až o 45 % vyššie ako na Slovensku. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Poštovej banky, ktorú zostavila na základe údajov Eurostatu za rok 2017.

V rámci celej EÚ je najlacnejšou krajinou Macedónsko, kde je celková priemerná cenová hladina nižšia až o 32 %, a Bulharsko, kde sú priemerné ceny nižšie o 30 % ako na Slovensku. "Aj napriek tomu sa Slovensko zaraďuje medzi najlacnejšie krajiny EÚ. Len v šiestich krajinách je totiž lacnejšie ako u nás. Nižšie ceny tovarov a služieb v porovnaní so SR sú v krajinách V4, v Litve a Chorvátsku," priblížila analytička banky Lucia Dovalová. Spomedzi susedných krajín je najvýraznejší cenový rozdiel medzi SR a Poľskom, kde sú priemerné ceny tovarov a služieb o 19 % nižšie ako na Slovensku. "Menej ľudia zaplatia aj v Maďarsku, a to o 10 %, Česi majú už porovnateľnú cenovú hladinou so SR," doplnila Dovalová.

Najviac si Slováci priplatia v severských krajinách. "V Dánsku sú cenovky tovarov a služieb až dvojnásobné v porovnaní so slovenskými. Podobnú cenovú úroveň majú aj Nóri, no vo Švajčiarsku si v obchodoch priplatíme až o 130 %. Na Islande je najdrahšie, tam sú ceny vyššie až o 140 %. Medzi najdrahšie krajiny patrí aj Švédsko, Fínsko, Írsko a Británia," uviedla Dovalová.

Potraviny a nealko nápoje patria na Slovensku k tým najlacnejším v rámci únie. "Nižšie ceny potravín ako na Slovensku sú už len v šiestich krajinách EÚ. Potraviny sú najlacnejšie v Rumunsku, Macedónsku. V porovnaní s krajinami V4 sú ale potraviny a nápoje najdrahšie," podotkla analytička.

Z hľadiska dovoleniek je tiež pre Slovákov najlacnejšie Bulharsko. "Na dovolenke v tejto destinácii zaplatíme v hoteloch a reštauráciách v priemere až o 40 % menej ako na Slovensku. Najdrahšie hotely a reštaurácie sú na Islande, vo Švajčiarsku, Nórsku, a taktiež v Dánsku, kde sú ceny viac ako dvojnásobné v porovnaní so slovenskými," vyčíslila Dovalová.