Muž zaútočil na taxikára Roberta a vážne ho zranil: Po príchode sanitky sa stalo niečo, čo vám poriadne zdvihne tlak

Nepochopiteľný čin záchranárov! Po útoku na taxikára prišla na miesto sanitka a stalo sa niečo, čo poriadne zdvíha tlak.

Taxikár Robert King (64) na ten večer nezabudne už do konca života. Ako mnohokrát predtým čakal na zákazníkov, keď k nemu zrazu pristúpil muž. Cudzinec začal Roberta bez príčiny udierať cez otvorené okno a vážne ho zranil. Incident sa odohral v anglickom meste Sheerness.

Starý otec sa nestihol brániť a pri útoku mu muž zlomil lícnu kosť a vyrazil jeden predný zub. Kým sa Robert spamätal, útočník utiekol a zavolal sanitku. Záchranárov, ale nevolal pre zraneného Roberta, ale pre seba. Taxikár dostal od záchranárov šokujúcu odpoveď, na otázku, či ho prevezú do nemocnice. "Povedali mi, že majú priveľa práce a do nemocnice sa mám odviezť sám," povedal muž pred Daily Mail. "Neskôr som sa dozvedel, že pomáhali tomu útočníkovi, pretože o niekoľko ulíc ďalej dostal záchvat paniky," dodal.

Robert nemal na výber a musel zavolať kolegu taxikára, ktorý ho odviezol do takmer 20-kilometrov vzdialenej nemocnice Medway Maritime Hospital. Robertova partnerka Dhareigne Pearce (56), prezradila, že útok ho tak vystrašil, že sa nedokázal vrátiť do práce.

Hovorca záchrannej služby potvrdil, že kvôli priveľkej zaťaženosti, požiadali pána Kinga, aby sa dostal do nemocnice sám. "Jeho zranenia neboli život ohrozujúce a tak sme ho požiadali, aby sa dostal do nemocnice sám. Chceli by sme sa ospravedlniť taxikárovi, ale bola to naozaj veľmi rušná noc," povedal hovorca. Dodal tiež, že neďaleko miesta útoku pomáhali mladíkovi, ktorý mal problémy s dýchaním.

Polícia medzitým zatkla 19-ročného mladíka, ktorý čelí obvineniam z útoku na taxikára.