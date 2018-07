Ezoterička radí Saganovi: Mal by urobiť hrubú čiaru za minulosťou

Ezoterička Daniela Paculíková sa na Saganove problémy pozrela z iného uhla.

„Peter je v ročnej vibrácii 2, v ktorej by sa mal snažiť všetko riešiť po dobrom a venovať zvláštnu pozornosť strave, cvičeniu a odpočinku. Potom vkročia do jeho života ďalšie zázraky. S novými vecami (i vzťahmi) by mal počkať a rozbehnúť ich po narodeninách, predtým by však mal urobiť hrubú čiaru za minulosťou a žiť tak, aby sa to nijako nedotýkalo jeho fantastickej kariéry,“ vysvetlila ezoterička Paculíková.

Na manželstvo slávneho páru sa pozrela aj cez vzťahové problémy. „Vznikajú najčastejšie z jediného dôvodu. Muž je ten, ktorý by sa mal postarať o materiálne zabezpečenie rodiny, žena zasa o emočné teplo rodinného kozuba, a táto podstatná vec pani Katke úplne unikla. Chcieť manažovať úspešného muža, ktorý úspechy dosiahol dávno pred tým, než ju poznal, je vopred odsúdené na fiasko bez ohľadu na to, z akej prestížnej školy má vysvedčenie.“