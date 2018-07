Famózny Sagan dosiahol veľkolepý míľnik: Slovák so stým zeleným dresom v kariére!

Slovenský cyklista Peter Sagan si po 15. etape 105. ročníka najslávnejších cyklistických pretekov obliekol na seba zelený dres pre lídra bodovacej súťaže už stýkrát.

Aj napriek tomu, že Tourminátor prišiel do cieľa náročnej etapy, ktorá smerovala z Millau do Carcassonne a merala 181,5 km, na 74 priečke, po pretekoch mal obrovský dôvod na radosť. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe získal na rýchlostnej prémii ďalších 15 bodov v súťaži o zelený dres a jeho celkový počet sa vyšplhal už na 452 b. Druhý Nór Alexander Kristoff ich má na konte len 170 a Sagan potrebuje na zisk šiesteho dresu a vyrovnanie rekordu Erika Zabela v podstate už iba prísť do cieľa v Paríži.

"Mám takmer toľko bodov, ako v roku 2016, takže ich musíme ešte zopár nazbierať. Zostáva ešte šesť etáp. Dnes som si to príliš neužil. Do úniku som išiel najmä preto, aby som tam dostal Rafala Majku. Niektorí pretekári začali útočiť ešte pred posledným kopcom a potom bolo pre mňa príliš náročné, aby som sa udržal vpredu," povedal pre oficiálnu stránku pretekov.

Po nedeľnajších pretekoch si Sagan obliekol stýkrát v kariére slávny zelený dres. "Som hrdý, že som dnes dostal môj 100. Maillot Vert na Tour de France. Je to pre mňa veľmi špeciálny moment a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli to dosiahnuť," zdieľal pocity Slovák na svojom oficiálnom facebookovom profile.