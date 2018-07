V Mníchove prebiehajú demonštrácie: Vyjadrujú odpor voči politike?

Niekoľko desiatok tisíc ľudí sa zišlo na demonštrácii v Mníchove, aby vyjadrili odpor voči rastúcemu vplyvu pravice v nemeckej spoločnosti a politike.

Zhromaždenie pod heslom "#naštvaní - Spoločne proti politike strachu!" zvolalo približne 130 organizácií vrátane odborov, ale aj cirkevných a kultúrnych spolkov, informovala agentúra DPA. Namierené bolo predovšetkým proti utečeneckej politike Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je súčasťou spolkovej vlády v koalícii so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).

Usporiadatelia obviňujú z "nezodpovednej politiky rozkolu" konkrétne predsedu CSU a spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera, predsedu bavorskej krajinskej vlády Markusa Södera a predsedu poslaneckého klubu CSU v Spolkovom sneme Alexandra Dobrindta. Samotná CSU zareagovala na výzvy svojich odporcov kampaňou za "politickú slušnosť".

Podľa odhadu polície nedeľňajšie podujatie v Mníchove do popoludňajších hodín prilákalo vyše 20.000 ľudí, ďalší však ešte len prichádzali, a to i napriek daždivému počasiu. Organizátori neskôr informovali až o 50-tisícovej účasti. Priebeh demonštrácie polícia zhodnotila ako "veľmi pokojný".

Nedávny spor medzi CSU a CDU, súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka, ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície. Minister vnútra Seehofer bol, pokiaľ by nedošlo k schváleniu jeho požiadaviek, pripravený položiť koaličnú vládu únie CSU/CDU a SPD. Strany sa napokon dohodli s tým, že migrantov by mali zastavovať na hraniciach a posielať nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa zaregistrovali.