Kráľovná Alžbeta zúri, za všetko mohla jedna správa: Ako si to mohli dovoliť?!

Kráľovná Alžbeta sa dozvedela o falošných správach o smrti jej manžela až vtedy, keď sa jej zamestnanci začali pýtať na to, ako sa cíti.

Keď zistila, že sa na internete šíri správa o smrti princa Philipa, bola naozaj veľmi zúrivá. Podľa Metro zavolala svojmu 97-ročnému manželovi, aby s ním prediskutovala, čo budú robiť a ako môžu bojovať proti falošným informáciám.

Na Twitteri začali ľudia špekulovať o tom, že princ Philip zomrel a informácia sa veľmi rýchlo začala šíriť. Situácia bola pre pár o to horšia, že boli od seba, kráľovná je na dovolenke Balmorale, kým princ je v Sandringhame.

Zdroj pre The Sun povedal: "Obaja sa zhodli v tom, že je veľmi málo toho, čo by mohli urobiť, ale sú naozaj nahnevaní. Nie je pekné počuť od ľudí po celom svete, ako komentujú vaše zdravie alebo hovoria o vašej smrti, aj keď ste zvyknutí byť na očiach verejnosti."

"Kráľovná je absolútne vytočená a myslí si, že je to hanebné." Pár spolu intenzívne telefonoval viac ako desať minút. Princ Philip je v skutočnosti v dobrej forme a podľa zdroja by kráľovná určite nešla do Škótska, ak by bol v zlom zdravotnom stave. V Sandringhame zostal, aby sa zotavil z nedávnej operácie.