Cesta z práce je pre nich peklom: Z Bratislavy do Ivanky to trvá viac ako hodinu!

Ako v stredoveku! Dopravná situácia je jednou z najviac diskutovaných tém, ktoré si vyžadujú našu pozornosť.

Už niekoľko dní môžeme vidieť kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Obyvateľom z Ivanky pri Dunaji a z okolitých obcí niekedy trvá cesta z Bratislavy domov takmer dve hodiny! V súčasnosti je veľa ciest neprejazdných, pretože prebiehajú viaceré opravy, a tak je pre miestnych ľudí návrat domov peklom.

Podľa Michala Zemana z OZ Ivanka pri Dunaji doprava v smere z hlavného mesta kolabuje z viacerých dôvodov. „Základná chyba je v tom, že nefunguje koordinácia jednotlivých zložiek. Veľa ciest je rozkopaných - Vajnory, Čierna Voda, Chorvátsky Grob, Most pri Bratislave, preto je jedinou možnosťou Senecká cesta,“ povedal Zeman.

Ďalšou možnosťou pre vodičov je zvoliť si diaľnicu na Senec, čo je však niekoľkokilometrová obchádzka. Hlavným problémom je podľa Zemana prebiehajúca výstavba v tejto časti, konkrétne nákladné autá, ktoré križujú Seneckú cestu a spomaľujú dopravu. „Každých päť minút prejde cez cestu jedno nákladné auto, zápcha za staveniskovou križovatkou sa končí, takže by veľmi pomohlo, keby sa obmedzil prejazd týchto vozidiel aspoň počas špičky,“ dodáva Zeman.

Riešenie v nedohľadne

Ministerstvo dopravy sťažnostiam vodičov rozumie, nedokáže ich však ovplyvniť. „Treba si uvedomiť, že každá stavba so sebou prináša aj dočasné dopravné obmedzenia v menšom či väčšom rozsahu. Práve letné obdobie je najvhodnejším časom, keď je na cestách menej áut a študenti necestujú denne do škôl. Preto je leto najvyťaženejším obdobím pre stavebné práce, ktoré dokážu napredovať v rýchlom tempe a čo najviac skrátiť nepríjemnosti pre motoristov, ktoré sú s tým spojené,“ uviedla Karolína Ducká z ministerstva.

Podľa Duckej sa v hlavnom meste dlhodobo neinvestovalo do dopravnej infraštruktúry, preto sa musí robiť na viacerých úsekoch súčasne. Ministerstvo odporúča vodičom viac využívať vlakovú dopravu. „Rezort dopravy výrazne posilnil vlakovú dopravu zo Senca do Bratislavy, aby sme ľuďom umožnili prestúpiť z áut do vlakov a verejnej dopravy a aby svoj čas nemuseli tráviť v dopravných zápchach,“ uzavrela Ducká.

Ako to vidia ľudia na cestách

Michal Zeman, Ivanka pri Dunaji: - Hodinu a pol stratíte ráno a hodinu a pol popoludní a to sú prázdniny. Čakáme, čo sa stane, keď sa začne školský rok.

Juraj Zaťko, Ivanka pri Dunaji: - Cesta mi trvá asi hodinu a štvrť, v Ivanke je problém dostať sa ku križovatke pri Metre, úplne bežne to trvá 30 - 40 minút. Aj keď máte zelenú, neprejdete, lebo je pred vami súvislá kolóna, celé to spomaľujú tatrovky, ktoré križujú z jednej strany na druhú. Cez prázdniny nebývali skoro žiadne zápchy.