Hviezde Hornej Dolnej opäť rupli nervy: Bitka priamo na ulici a vulgárna reakcia herca!

Spŕška tvrdých vulgarizmov a facky na sklonku dňa! O nevídaný rozruch v pokojnej bratislavskej štvrti Rusovce sa postaral herec Štefan Kožka (63).

Herec, ktorý v minulosti čelil obvineniu z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, neudržal svoje nervy na uzde a drsne vyštartoval po okoloidúcom chodcovi. Ten si celý incident s hviezdou seriálu Horná Dolná nakrútil na video. Rozbuškou, ktorá z charizmatického umelca opäť vykresala agresora, bolo jeho vozidlo. Samotný Kožka má na škandál svojrázne vysvetlenie!

Za dramatickú scénu, ktorá sa v piatok odohrala v bratislavských Rusovciach, by sa nemusel hanbiť žiadny režisér vojny o pouličných gangoch. Hlavnej úlohy sa aj tentokrát nešťastne zhostil herec Štefan Kožka. Ten 955 dní po šokujúcom útoku nožom na svoju manželku Zuzanu Skopálovú a nevlastnú dcéru Zuzanu Jányovú opäť pripomenul, že svoje napäté emócie vie ventilovať divokým spôsobom. Presvedčil sa o tom náhodný chodec, ktorý si hviezdu markizáckeho seriálu Horná Dolná nakrúcal v momente, keď svojím autom parkovala pred domom. „Po upozornení chodcom, že ide autom v protismere, najskôr stiahol okno a počastoval ho nadávkami,“ napísal na YouTube podľa všetkého autor videa, ktorý si potýčku nakrútil. Záznam je nabitý dusnou atmosférou a odhaľuje agresívne správanie Kožku i jeho slovník ako z piatej cenovej. „Akým právom si ma fotíš, ty k...t?“ pýta sa rozzúrený herec civilistu, ktorý napriek upozorneniu, že všetko nakrúca, dostáva jednu nadávku za druhou a tvrdé „strkance“ útočiaceho umelca. „K...t vyj....ý! S tebou som ja husi pásol? Ja tu bývam dvadsať rokov,“ pokračuje. Ruvačka si dokonca vyžiadala zásah mužov zákona. „Dňa 20. 7. 2018 v čase okolo 19.30 hod. bola hliadka vyslaná na preverenie oznámenia o napadnutí muža na Irkutskej ulici v Bratislave. Po príchode hliadky na miesto sa hodnovernosť tohto oznámenia nepotvrdila,“ uviedla bratislavská krajská hovorkyňa polície Veronika Slamková. Podľa našich informácií si aktér trestné oznámenie na agresora rozmyslel, ale má pre neho odkaz. „Ozaj dôstojný nositeľ krásna a morálnych hodnôt. Dúfam, že sa už teraz pozriete do zrkadla,“ napísal autor videa.

Kožka má na hurhaj vysvetlenie. „Je to prozaické. Ponáhľal som sa domov, pretože som mal žalúdočné problémy a vtedy ide o život. Človiečik mi skočil do cesty, skoro som ho zrazil a takmer som to vykonal za volantom,“ napísal včera Novému Času Štefan s tým, že pána v živote nevidel. Kajúcne slová pre neho nenašiel. „Je mi ľúto, že sa zaoberáte takou banalitou a jedným, takmer pos...ým hercom. Toť vše,“ dodal Kožka, ktorý vyčíňal v decembri 2015, keď napadol nevlastnú dcéru a manželku nožom. Dostal za to obvinenie z týrania blízkej a zverenej osoby, ktoré neskôr zrušili. „Keď fungujú emócie, vypína sa hlava,“ obhajoval sa seriálový veterinár, ktorý odmietol, že by sa rád díval na dno pohárika. „Nechápem len, prečo zo mňa všetci chcete urobiť alkoholika,“ dodal. Uzlík nervov môžu z herca robiť aj dlhy, ktoré u neho evidovala Sociálna poisťovňa, problémy s predajom domu hrôzy, ale aj rozpadnuté manželstvo. To by podľa slov jedného z jeho kolegov malo byť definitívne minulosťou.