Dusná atmosféra medzi exmanželmi: Kalisová musela priznať, aký vzťah má so Šmahelom

Pretvarujú sa? Manželstvo televíznej moderátorky Miriam Kalisovej (33) a atraktívneho športovca Martina Šmahela (35) je už vyše roka minulosťou.

Z ich voľakedy veľkej lásky vzišla dcéra Mia (4), ktorá, zdá sa, je jediné, čo spája bývalých partnerov. Ako totiž moderátorka povedala, kávičkovanie so svojím bývalým ju rozhodne neláka...

Známe tváre často odhaľujú svoje súkromie na sociálnych sieťach, hoci mnohokrát je to práve z ich vlastnej iniciatívy. Výnimkou nie je ani Miriam Kalisová, ktorá dala priestor na otázky svojim fanúšikom na jej profile. Jedného z nich zaujímalo, ako blondínka vychádza so svojím exmanželom Martinom Šmahelom, ktorý sa len nedávno dal nafotiť celkom nahý.

Markizáčke nezostávalo teda nič iné, než na otázku jej sledovateľa odpovedať.napísala moderátorka, čo potvrdil aj Šmahel: „Stretávame sa len ako rodičia Miušky niekoľkokrát za týždeň, keď si ju odovzdávame.“

Ten sa snaží s dcérou tráviť čo najviac času a je vidieť, že majú krásny vzťah napriek tomu, že nežijú v jednej domácnosti. Dalo by sa však polemizovať o tom, či sa exmanželia dokážu zniesť, keďže Mirka tvrdí, že spoločné posedenie pri kávičke a koláčiku so Šmahelom ju neláka. Zdá sa, že svoju komunikáciu naozaj obmedzili len na to najnutnejšie, a to dohovoriť sa o ich dcérke Mii.