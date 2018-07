Dušan Cinkota sa po prepustení z basy priznal: Každý deň ho zviera strach

Dušan Cinkota (47) si odsedel trest za drogy v nieľkoľkých slovenských väzniciach.

Po šiestich rokoch sa Dušan dostal na slobodu s tridsaťmesačnou podmienkou vyrovnanejší, pokornejší a s rešpektom k životu. V exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprával o pekle, ktoré prežil v base, o úmysloch skoncovať so vzťahom s manželkou Zuzkou (31) či strachoch, ktoré ho mátajú po návrate spoza múrov väznice.

Cinkota sa nadýchol tej pravej slobody presne 11. júla tohto roka, pričom na slobodu sa mal dostať až na jeseň. Len päť dní po prepustení poskytol Novému Času Nedeľa rozhovor, kde priznal aj obavy z návratu do bežnej reality. „Dnes tú realitu musím žiť. Dôležité bolo zistiť priority. A tou je rodina. Byť s manželkou, privítať nový život a popritom riešiť praktické veci,“ povedal Cinky, ktorému manželka o pár mesiacov porodí ich prvého potomka.

Ako priznal, počas väzby chcel s týmto vzťahom skoncovať. „Zuzke sa to nepáčilo. Pýtala sa, prečo rozhodujem za ňu. Ona bola presvedčená, že bude na mňa čakať, a to aj napriek tomu, že mi hrozilo

15 rokov basy a ja som s nimi rátal. Keď sa mi v roku 2007 podarilo z väzby dostať, so Zuzkou sme naštartovali spoločný život. Začínali sme od nuly, opäť som začal pracovať, vzali sme sa. Až v roku 2012 prišiel odsudzujúci rozsudok, ktorý potvrdil aj krajský súd. A znovu to znamenalo stratiť všetko okrem Zuzky.“

Na časy, keď sa na svet pozeral z väzenskej cely, sa Dušanovi nespomína ľahko. „Ťažko si na to spomínať. Jedno si však veľmi dobre pamätám. Musel som sa uzavrieť pred celým svetom. Uzavrieť srdce, city, emócie, nepúšťať ich von. Vedel som, že sa nachádzam vo veľmi rizikovom prostredí a netušil som, čo ma čaká. Ale vďaka skúsenostiam som očakával neočakávané. Nechcel som byť naviazaný... Preto som aj Zuzke napísal, že končíme, aby som bol zdanlivo obrnený voči citom.“

Cinkota, ktorý sa dostal do osídiel nebezpečných drog a ktoré mu nakoniec prevrátili život naruby, má po prepustení strach predovšetkým sám zo seba a zo svojho zlyhania. Recidíva na neho totiž bude v reálnom svete číhať na každom kroku. „Dúfam, že som sa poučil a budem múdrejší. Za to som sa po celý čas modlil a prosil,“ povedal herec, ktorý priznáva svoj podiel viny.

„Moja vina je, že som sa do tejto situácie dostal. Dovolil som, aby vznikla, aby došlo k manipulácii, umožnil som využiť alebo zneužiť moje slabosti. Bojím sa, to je samozrejmé. Musím však pracovať na tom, aby som zbytočne nezatienil iné zmysly. Strach je dobrý radca, ale zlý partner. Cítim sa byť vyrovnaný a budem sa snažiť, aby som rizikové situácie zvládol,“ dodal Cinkota.