Výborná správa pre cyklistických fanúšikov: Sagan zabojuje o titul na majstrovstvách Európy

Šampión spred dvoch rokov Slovák Peter Sagan a Brit Mark Cavendish sú hlavnými ťahákmi provizórnej súpisky majstrovstiev Európy cestných cyklistov v škótskom Glasgowe. Preteky s hromadným štartom mužov sú na programe v nedeľu 12. augusta.

Na súpiske figurujú aj ďalší poprední pretekári z profipelotónu - Belgičan Greg Van Avermaet, ktorý nosil osem dní žltý dres na prebiehajúcej Tour de France, Talian Sonny Colbrelli, či Nemci John Degenkolb a Andre Greipel. Chýbať by nemal ani obhajca vlaňajšieho titulu Alexander Kristoff z Nórska, informoval portál cyclingnews.com.

Preteky s hromadným štartom prilákali mnoho šprintérov, keďže mestský okruh v centre Glasgowa má rovinatý profil a očakáva sa hromadný dojazd.

O druhý časovkársky titul za sebou sa pokúsi Belgičan Victor Campenaerts, konkurenciu mu bude robiť víťaz spred dvoch rokov Jonathan Castroviejo zo Španielska. Ženský titul v časovke obhajuje Holanďanka Ellen Van Dijková, v hromadných pretekoch jej krajanka Marianne Vosová.

Sagan triumfoval na ME v roku 2016 vo francúzskom Plumelecu, keď sa presadil v záverečnom špurte a nechal za sebou domáceho Juliana Alaphilippea a Španiela Daniela Morena. Európsky šampionát sa organizuje od roku 1995, ale do predminulého ročníka na ňom štartovali len muži a ženy do 23 rokov, ako aj juniori a juniorky. Sagan o rok neskôr neobhajoval titul.