Kritizovaný Neymar o simulovaní počas MS: Bolí to, nikdy to nepochopíte

Brazílsky futbalista Neymar si na MS v Rusku svojimi hereckými výkonmi získal obrovské množstvo neprajníkov. O svojich teatrálnych pádoch sa vyjadril a priznal, že by bol rád, ak by s ním súperi zaobchádzali úplne inak.

Smejú sa z neho a po svete vzniká obrovské množstvo videí, v ktorých fanúšíkovia napodobňujú správananie Neymara. Aj takýto dopad na futbalovú verejnosť má simulovanie najväčšej hviezdy brazílskej reprezentácie, ktorá na šampionáte padala na zem až príliš často.

Neymar si tieto posmešky fanúšikov všimol. "Tie vtipy som videl, ale beriem to s nadhľadom. Moja hra je založená na obchádzaní súperov. Nemôžem sa iba postaviť pred neho a povedať mu, že chcem dať gól. Preto sa ho snažím obísť, a keď som rýchlejší ako on, jeho jediná možnosť je faulovať ma," priznal hráč PSG pre goal.com.

"Myslíte si, že sa stále chcem dostať do súbojov so súpermi? Nie, bolí to. Po zápasoch si chladím bolestivé rany ľadom a niekedy mi to zaberie naozaj veľa času. Je to zložité, ale kto to nezažije, nikdy to nepochopí," povedal pre zahraničný portál.