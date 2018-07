Mladík († 20) zosmiešnil svoju expriateľku na sociálnej sieti: O pár hodín bol mŕtvy

Carl Gregory († 20) z Veľkej Británie zverejnil na sociálnej sieti urážlivý príspevok o svojej expriateľke, ale ešte nevedel, že ho to bude stáť život.

Carl sa rozišiel so svojou priateľkou Chloe Lemare, ale ostali naďalej priateľmi. Neskôr začal mať Carl pocit, že mu Chloe ublížila a tak sa rozhodol ju zosmiešniť na internete. Zverejnil obrázok ženy, ktorá s rozkročenými nohami skáče cez obrovské sochy v tvare penisov s popisom "ako sa väčšina dievčat prenesie cez svojich bývalých". Chloe to pochopiteľne rozčúlilo a povedala to svojmu kamarátovi Christopherovi Pollardovi. Ten sa rozhodol napísať Carlovi a na sociálnej sieti si medzi sebou vymenili zopár ostrých slov, píše The Sun.

Napriek tomu, že sa nepoznali, dohodli sa na stretnutí blízko obchodného domu ešte v tú noc. Christopher si však so sebou zobral aj kamaráta Johna Dicksona (29) a o pár minút sa už Carl nachádzal v jeho zovretí. John škrtil Carla takmer dve minúty pokiaľ neklesol k zemi a potom mu dupol na hlavu. John tvrdil, že je nevinný, ale po troch týždňoch vyšetrovania ho odsúdili na doživotie s minimálnym trestom odňatia slobody 18 rokov. Matka zosnulého chlapca Helen Godden varovala ostatných, aké nebezpečené sú sociálne siete a internetové príspevky môžu mať reálne následky.

"Carlova smrť bola taká zbytočná a do konca života musíme žiť s tou bolesťou. Som si istá, že nikto netušil, že tento deň sa skončí vraždou. Ale ľudia niečo uvidia na facebooku, vystupujú a cítia sa silní a veľkí, keď sú pred počítačom sami. Niečo si naplánujú a veci sa rýchlo vymknú spod kontroly," povedala zronená matka. Chápe, že Chloe bola nahnevaná za príspevok jej syna a on jednoducho musel prevziať zodpovednosť za svoje činy.