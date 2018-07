Fortuna liga začala vo veľkom štýle: Nečakané zakopnutie majstra!

Úradujúci majstri FC Spartak Trnava prehrali v úvodnom zápase dvadsiateho šiesteho ročníka slovenskej futbalovej Fortuna ligy na pôde FC Senica 0:1. O triumfe domácich rozhodol v 40. minúte vlastný gól Matúša Čonku.

FK Senica - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)

Gól: 40. Čonka /vl./. Rozhodovali: Marhefka – Tomčík, Žákech, ŽK: 1152 divákov.

FK Senica: Taborda – Herrera, Otrísal, R. Dias, Kotula – Solano (65. Kováč), Tesija, Zezinho, Krč – Celis (59. Segbe), Castaňeda (82. Cuadros),

Spartak Trnava: Rusov – A. Kadlec, Hladík, M. Tóth, Čonka – Oravec - Pekár, Vlasko (78. Brigant), Sloboda (57. Jirka), Čanturišvili – Dangubič (50. Jarovič)

V úvodnom stretnutí nového ročníka Fortuna ligy privítali Záhoráci majstrovský tím Spartaka Trnava. Novozložené domáce mužstvo, v zostave ktorého sú piati noví hráči, nastúpilo proti pozmenenej trnavskej zostave oproti pohárovému zápasu. Trnavčania mali od začiatku hru pod kontrolou a v úvodnej štvrťhodine sa dostali aj do dvoch dobrých gólových príležitostí. V 12. minúte dostal loptu za obranu Dangubič, z ľavej strany išiel sám na brankára, ale jeho zakončenie bolo slabé. V 15. minúte po centri z pravej strany hlavičkoval osamotený Čanturišvili do brvna, odrazená lopta sa dostala k Pekárovi a ten tvrdou delovkou vystrelil pod brvno, ale výborným zákrokom sa prezentoval brankár Taborda. Postupom času sa hra vyrovnala a hralo sa prevažne v strede poľa. Seničania sa v útočnej fáze do zakončenia nedostávali, ale v 40. minúte sa na nich usmialo šťastie. Pekne zakombinovali pred trnavskou šestnástkou a v šestnástke dezorientovaný Čonka poslal loptu za Rusovov chrbát. A tak išli Záhoráci do kabín s jednogólovým vedením.

Druhý polčas sa niesol v znamení trnavskej snahy o otočenie výsledku. Miestami mali drvivý tlak a centre v okolí šestnástky lietali z jednej strany na druhú, ale novic v senickej bráne Taborda si udržal čisté konto. V 58. minúte mohol vyrovnať Čanturišvili, ale prekopol, o sedem minút bol v dobrej príležitosti striedajúci vysoký útočník Jarovič, ale z päťky mieril iba do brankára. Ďalšiu šancu si Trnavčania vypracovali v samotnom závere stretnutia, keď v nadstavenom čase vznikla trma-vrma pred brankárom Tabordom, ale jeden zo senických obrancov nakoniec loptu odpratal do bezpečia. Na Záhorí sa tak zrodilo obrovské prekvapenie, keď podceňovaný domáci tím v stretnutí bojoval, túžil po úspešnom výsledku a nakoniec ho aj dosiahol. Trnavčania síce mali hru prevažne v moci, mali aj šance, ale ich celkový výkon možno hodnotiť za nemajstrovský.

MFK Ružomberok - ŠKF Sereď 0:0

Rozhodovali: Očenáš – Ferenc, Roszbeck, ŽK: J. Maslo – Mečiar, 1459 divákov.

Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose, Takáč (79. Brenkus) - Daniel, Kostadinov, Gál-Andrezly – Tandir.

ŠKF Sereď: Penksa – Menich, Michalík, Djibi Ba, Mečiar – Baez – Loduha (89. Hučko), Richnák (76. Adekuoroye), Gatarič, Morong – Militosyan (46. Ulrich).



Už v 3. minúte po Danielovom centri Tandir hlavou trafil ľavú žrď "svätyne" hostí. Čo sa týka vzruchu pred bránami, na dlhý čas to bolo pod Čebraťom všetko. V 33. minúte si Liptáci vpredu dobre poposúvali loptu, až Kostadinovi nahotovali gólovú streleckú parketu, ale v poslednej chvíli Ružomberčanovi dal nohu Gatarič. Prvý polčas s jedinou loptou, ktorá smerovala medzi žrde, nebol nejako záživný a inak ako bez gólov sa ani nemohol skončiť.

Od začiatku aktívnejší Liptáci po zmene strán zvýšili obrátky, boli to však hostia, ktorí v 59. minúte po brejku vážne pohrozili, keď Menich zblízka napálil do žrde. O tri minúty neskôr zase na druhej strane veľkú príležitosť na otvorenie skóre spálil Gál-Andrezly, keď ku koncovke vyzval Daniela. Domáci tlačili, ale ich snaha stroskotávala na obrannom vale nováčika. Poslednú sľubnú príležitosť na zmenu stavu mal domáci mladík R. Kružliak, z prvej však prestrelil. A tak si hostia odviezli z Liptova historický bod.