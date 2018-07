Zdravotná sestra hľadá lásku na zoznamke: Za jej podmienky na partnera ale schytala obrovský posmech

Niektorí ľudia nie sú v otázke vzťahov nároční, iní však majú o svojom partnerovi jasnú predstavu.

26-ročná zdravotná sestra Nicole to však zhrnula úplne presne, keď uviedla "vlastnosti", ktoré by očakávala od svojho partnera. Chce, aby mal jej partner "obe pľúca a obličky" a taktiež "srdce so sínusovým rytmom". V podstate uviedla, že hľadá lásku na celý život, ktorá bude mať zdravé orgány.

Popri bežných vlastnostiach, ktoré môžeme od partnera chcieť ako napríklad pracovitosť, pokora a dôveryhodnosť sa príspevok zdravotnej sestry stal rozhodne zábavným. Taktiež žiadne fajčenie a nič, čo by mohlo poškodiť pečeň.

Tí, ktorých Nicole zaujala, sa jej okamžite pýtali, kedy by s ňou mohli ísť na rande. Taktiež sa však našli aj takí, ktorí si z jej príspevku uťahovali. Jeden podľa DailyMail naznačil, že možno hľadá niekoho so zdravými orgánmi, aby ich predala na čiernom trhu. Ďalší zase žartoval: "Ešte niekto si predstavil, ako sa rande začne röntgenom?"