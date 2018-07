Kráska († 22) sa stala matkou, potom sa všetko zvrtlo: Depresie a nakoniec krutý koniec

Mladú mamičku našli obesenú len päť mesiacov po narodení malého syna.

Aimmie-Marie Hargreaves († 22) opísali ako "úžasnú matku" synov Freddieho a Thea. Bojovala však s depresiou. V deň, keď zomrela, bola Aimmie v v Shibden parku v Halifaxe v západnom Yorkshire vo Veľkej Británii, so svojím partnerom Imranom Siddiqueom a deťmi. Imran povedala, že Aimmie mala vtedy dobrý deň.

Po návšteve parku Imran nechal Aimmie doma, aby sa stretol s kamarátom a o niekoľko hodín našiel jej bezvládne telo v dome. "Aimmie už niekoľko rokov trpela depresiou, ktorá sa začala po narodení nášho prvého dieťaťa. Potom sa to zlepšilo a znížila sa teda aj jej liečba. Keď sme však mali ďalšie dieťa, depresia sa znova zhoršila."

Podľa neho veľmi veľa plakala a jej nálada bola hrozná. Počas rozhovorov s lekármi však odmietala myšlienky na samovraždu a povedala, že práve jej deti sú "silný ochranný faktor". Aimmiena mama Dawn Hargreaves opisovala svoju dcéru ako úžasného človeka, mala dobré výsledky v škole a neskôr išla aj na univerzitu.

"Bola to úžasná mama," povedala vo vyhlásení. "Bola úžasná počas školy a mala veľmi veľa priateľov. Všetko jej šlo ľahko." Taktiež povedala, že bola pre ňu darom. Krvné testy odhalili, že Aimmie neužívala antidepresíva a taktiež konzumovala nápoj podobný pivu. Príčina smrti bolo obesenie. Coroner Martin Fleming, ktorý oznámil verdikt, povedal: "Je to veľmi smutná a tragická smrť. Od jej matky sme počuli, že bola naozaj milovaná dcéra a partnerka, ktorá bola oddaná svojim deťom. Naozaj to zničilo rodinu, práve vzhľadom na deti."

Podľa Daily Mail povedal Coroner Martin Fleming, že bolo jasné, že sa obávala o svoje deti vzhľadom na jej depresiu a úzkosti, ale odmietla myšlienky na samovraždu a chcela byť v poriadku. Posledná správa, ktorú Aimmie poslala Imranovi bola, že necháva otvorené dvere, čo mohlo znamenať aj to, že chcela, aby ju našli.