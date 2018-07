Varga na ME konečne triumfoval: Na tento deň čakal neuveriteľne dlho!

Zadosťučinenie za roky driny. Richard Varga (29) sa v piatok dotkol triatlonového neba. Získal svoje prvé zlato z majstrovstiev Európy, a to v šprinte na šam­pionáte v estónskom Tartu. „Na túto medailu som čakal desať rokov,“ priznal v cieli Varga a pohladkal historicky prvé zlato z ME pre Slovensko.

Richard Varga (29) sa v piatok dotkol triatlonového neba. Získal svoje prvé zlato z majstrovstiev Európy, a to v šprinte na šam­pionáte v estónskom Tartu. „Na túto medailu som čakal desať rokov,“ priznal v cieli Varga a pohladkal historicky prvé zlato z ME pre Slovensko. Na trati, ktorá pozostávala z 0,75 km plávania, 20 km na bicykli a päť km behu, dosiahol čas 53:07 min. a o 11 sekúnd zdolal druhého Abuina Aresa zo Španielska. Bronz si vybojoval ďalší španielsky reprezentant Sanchez Mantecon, ktorý zaostal o sekundu.

„Už som skoro neveril tomu, že to môže prísť a je to niečo neskutočné a veľmi ťažké opísať slovami,“ povedal šťastný Varga. Počas pretekov hýril aktivitou. „Mal som veľmi dobrý štart a v plávaní som bol hneď na prvej pozícii. Potom som ich takticky pustil pred seba, aby trošku potiahli a ja som ušetril sily. Na poslednej bóji som sa zamotal do siete, čo ma trošku spomalilo,“ vysvetlil slovenský triatlonista. Na bicykli išiel do úniku aj s Maďarom Dévayom. „Až v druhom kole nás dobehol Luxemburčan. V treťom okruhu nás dobehla asi 20-členná skupina. V 3. alebo 4. kole sme si so Sanchezom vytvorili náskok. Nakoniec som sa utrhol a vyhral,“ uzavrel.

Čo získal:

• prvé zlato z ME pre seba aj SR

• satisfakciu po 10 rokoch driny

• chuť do ďalších rokov kariéry