Koniec lásky Petra Sagana: Sú TOTO tri dôvody rozchodu s Katkou?!

Sexuologička Danica Caisová pozná možné dôvody rozchodu Petra Sagana a jeho manželky Katky.

"V prípade tohto páru môžeme hovoriť ako o najpravdepodobnejšej príčine rozchodu o odcudzení. Mali málo času na spoločné chvíle a zážitky. Celý život museli podriadiť športovým aktivitám partnera. Manželka, ktorá býva často súčasťou tímu buď len ako opora, alebo manažérka, sa po narodení dieťaťa cítila menejcenná, že už nie je v centre tohto diania. Určitú úlohu mohla zohrať žiarlivosť, a to nielen na iné ženy, ale aj na úspech partnera. Medzi partnermi je aj určitý vzdelanostný rozdiel, čo tiež mohlo zohrať svoju úlohu," hovorí.

"Teraz bude veľmi dôležité, aby najmä partnerka spravila ústretový krok a po rozchode umožnila otcovi stretávanie so synom v čase, keď mu to bude z hľadiska jeho programu vyhovovať. Môže však nastať aj situácia, ako to môžeme vidieť v mnohých ďalších prípadoch, že dieťa sa stane nástrojom boja a vybavovania účtov medzi rodičmi," ďalej dodáva.